57 yıllık SGK binası Bülent Ecevit Caddesi'ne taşındı

Zonguldak SGK İl Müdürlüğü’ndeki eşyalar, görevlilerin hafta içi ve hafta sonu aralıksız çalışmalarıyla 5 Şubat 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar inşası tamamlanan yeni binaya taşındı.

Kurum, bugün itibarıyla modern binasında hizmet vermeye başladı.

ESKİ BİNA EK HİZMET BİNASI OLARAK KULLANILACAK

Gazeteci Orhan Akyüz’ün haberine göre,Zonguldak’ta 1969’dan bu yana, yani yarım asrı aşkın 57 yıldır aynı yerde hizmet veren SGK İl Müdürlüğü personeli, artık yeni hizmet binasında görevlerini sürdürecek. Eski binanın ise belirli bir süre müdürlüğün ek hizmet binası olarak kullanılması planlanıyor.

SGK YENİ HİZMET BİNASININ MALİYETİ

SGK İl Müdürlüğü’nün yeni binasının 122 milyon 761 bin TL’ye mal olduğu, yüklenici firma tarafından da asma tavan, dış cephe, kompozit kaplama ile çatı, duvar, döşeme vb. imalat çalışmalarının eksiksiz tamamlandığı öğrenildi.

YENİ SGK HİZMET BİNASININ YAPIMI TAMAMLANDI

Merkez ilçeye bağlı Çınartepe Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, TTK 69 Ambarları mevkiinde 28 Mayıs 2024’te yapımına başlanan Zonguldak SGK İl Müdürlüğü’nün yeni modern hizmet binası tamamlandı. Toplam 9 bin 93,87 metrekarelik kapalı alana sahip bina, 2 bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çatı katından oluşuyor.

Yapıda 3 yolcu asansörü ve 1 mutfak asansörü yer alırken, 40 araçlık kapalı otopark ve 22 araçlık açık otopark imkanı sağlanıyor.

Ayrıca, Skylight sistemiyle tasarlanmış konsept çatı ve ekonomik ısıtma-soğutma sistemi bulunuyor. SGK İl Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasında, yaklaşık 185 personelin görev yapması öngörülüyor.