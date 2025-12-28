500 bin sosyal konut için takvim belli oldu: Hangi ilde kura ne zaman çekilecek?

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" için nefesler tutuldu. Dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak 500 bin sosyal konut projesinde süreç resmen başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, milyonların beklediği kura takvimini ve ilk çekilişin yapılacağı ili duyurdu.

Başvuru rekorlarının kırıldığı projede, geçerli başvurusu kabul edilen 5 milyon 242 bin vatandaşın gözü kulağı noter huzurunda yapılacak çekilişlerde. İşte TOKİ kura çekimi ile ilgili son detaylar...

İLK KURA HEYECANI YARIN ADIYAMAN'DA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hak sahipliği belirleme kuraları yarın (29 Aralık Pazartesi) deprem bölgesi olan Adıyaman'da start alıyor. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişle birlikte asil ve yedek hak sahipleri anında belirlenecek.

Vatandaşlar, "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" sonuçlarını canlı yayında takip edebilecek ve çekiliş biter bitmez sistem üzerinden sorgulayabilecek.

İŞTE GÜN GÜN KURA TAKVİMİ (HANGİ İL NE ZAMAN?)

TOKİ, kura çekimlerinin sadece Adıyaman ile sınırlı kalmayacağını, bu haftadan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşacağını belirtti. Açıklanan ilk takvime göre kura tarihleri şöyle:

29 Aralık Pazartesi: Adıyaman

30 Aralık Salı: Şırnak ve Hakkari

5 Ocak 2026: Siirt ve Van

6 Ocak 2026: Mardin ve Ağrı

7 Ocak 2026: Batman

Bakanlık, diğer illerin (İstanbul, Ankara, İzmir vb.) kura tarihlerinin TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden etap etap duyurulacağını bildirdi.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin hemen ardından vatandaşların en çok arattığı soru "TOKİ kura sonucumu nasıl öğrenirim?" oluyor. Hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek için iki güvenilir yöntem bulunuyor:

e-Devlet Üzerinden: T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet'e giriş yaparak "Konut / İş Yeri Başvurusu" veya "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden isim listelerine ulaşabilirsiniz.

BAŞVURUDA "GENÇLER" ZİRVEDE

Yüzyılın Konut Projesi'ne toplamda 8 milyon 840 bin rekor başvuru yapılmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda şartları taşımayanlar elendi ve 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli sayıldı.

Başvurularda en yoğun ilgi ise gençlerden geldi. 1 milyon 326 bin genç, ev sahibi olma hayaliyle projeye başvurdu. İllere göre dağılımda ise zirveyi sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir çekti.

TOKİ'ye başvuran sayısı açıklandı: Yüzde 40'ı şartları karşılamadı

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL KONTENJAN VE KONUT SAYILARI

Proje kapsamında özellikle depremden etkilenen illere büyük bir konut inşası gerçekleştirilecek. İşte il il yapılacak sosyal konut sayıları:

Gaziantep: 13 bin 890

Şanlıurfa: 13 bin 690

Hatay: 13 bin 289

Adana: 12 bin 400

Diyarbakır: 12 bin 165

Kahramanmaraş: 8 bin 195

Malatya: 9 bin 609

Adıyaman: 6 bin 620

1.5 TRİLYONLUK DEV YATIRIM: KİRALAR DÜŞECEK Mİ?

Yaklaşık 2 milyon vatandaşı güvenli ve modern evlerle buluşturacak bu dev proje, sadece barınma sorununu çözmekle kalmayacak. 1,5 trilyon liralık ekonomik büyüklüğü ile 300 alt sektörü canlandıracak olan proje, piyasaya arz edilecek 500 bin yeni konut sayesinde kira ve konut fiyatlarının dengelenmesinde büyük rol oynayacak. Ayrıca proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "Kiralık Sosyal Konut" uygulaması da hayata geçirilecek.