5 ilde dev 'siber suç' operasyonu: 11 tutuklama

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "yasa dışı bahis" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçları kapsamında yürütülen soruşturma, 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Hatay merkezli operasyonun adresleri Hatay, Muğla, Ordu, Mersin ve Antalya olarak belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen baskınlarda, aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

Kuş kaçakçısına suçüstü: Yüzlerce kuş kurtarıldı

1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve bir kurusıkı tabanca bulunuyor.

Operasyonun en çarpıcı detayı ise şüphelilerin banka hesaplarındaki para hareketleri oldu. Yapılan incelemeler sonucu, örgütün yalnızca 4 aylık süreçte banka hesapları üzerinden 1 milyar 72 milyon 722 bin 522 lira gibi astronomik bir işlem hacmi oluşturduğu saptandı. Ayrıca şebekenin, bu yasa dışı para transferlerinden komisyon olarak 2 milyon 735 bin 258 lira gelir elde ettiği belirlendi.

11 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen toplam 16 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Mahkeme kararıyla aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 11 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.