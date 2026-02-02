48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Nur Sitesi'nin 3 bloğunun yıkılması sonucunda tablo ağır oldu. Yıkım neticesinde, aralarında 45 günlük bebeğin de bulunduğu 48 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi ise yaralandı.

Sürece ilişkin İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan hukuki süreçte; binanın yapı müteahhidi, şantiye şefi ve proje müellifi Mehmet Fatih Sayar ile Sayar Yapı isimli şirketin yetkilileri Enes Sayar ve Talip Sayar, yapı denetim şirketi yetkilileri Bilge Kaan Özdal, Mehmet Kankılıç ve Mehmet Yıldırım, denetçi Lütfi Yüksekbilgi ve kontrol elemanı Selçuk Uğur hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

Ancak Aralık ayında görülen 10'uncu duruşmada, dosyadaki tek tutuklu sanık Mehmet Fatih Sayar'ın da tahliye edildiği ortaya çıktı.

BAKANLIKTAN 12 İSME SORUŞTURMA YOK

Başsavcılık, dosyada yer alan ve belediye yetkililerini işaret eden bilirkişi raporunu dikkate aldı. Rapora göre "tali kusurlu" olduğu belirtilen Nurdağı Belediyesi Proje Kontrol ve Yapı Kontrol Birimi'nde görevli memurlar hakkında tefrik kararı verilerek soruşturma izni talep edildi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma izni talebini reddetti. Bakan Yerlikaya; AK Partili mevcut ve önceki dönem Nurdağı Belediye Başkanları Mehmet Yıldırır, Orhan Yılmaz ve Ökkeş Kavak ile eski belediye başkan yardımcıları Ekrem Şentürk ve Hanifi Başıbüyük'ün de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi hakkında soruşturma izni vermedi.

Bakanlık kararıyla dosyada hakkında soruşturma izni verilen tek isim, eski Fen İşleri Müdürü Vekili oldu.

"BELEDİYE BAŞKANLARININ İMZASI OLMADIĞI İÇİN BİR SORUMLULUKLARI DA YOKMUŞ"

Soruşturma izninin verilmemesine ilişkin süreci değerlendiren önceki dönem Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, belediye yönetimindeki ihmaller zincirine ve statik proje hatalarına dikkat çekti.

Kararı, "Belediye başkanları AKP’li olunca soruşturma izni vermemek için bin dereden su getiriliyor" sözleriyle eleştiren Kalkan, süreci ANKA Haber Ajansı'na şu ifadelerle anlattı:

"48 kişinin hayatını kaybettiği Nurdağı’ndaki Nur Sitesi’nde, AKP’li eski ve yeni belediye başkanlarına yine soruşturma izni çıkmadı. Söz konusu binalarda projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında yönetmeliklere yeterince uyulmamış. 2015 ve 2016 yıllarında yapı kullanma izin belgeleri düzenlenmiş. Hazırlanan statik proje içeriğinde temel ve kolon donatı alanı yetersizliği varmış; bu düzeltilmeden ruhsatlar düzenlenmiş. Herhangi bir ihbar olmamış veya belediye başkanlarının imzası olmadığı için bir sorumlulukları da yokmuş."

"BELEDİYE BAŞKANLARI AKP’Lİ OLUNCA BİN DEREDEN SU GETİRİLİYOR"

Açıklamasında siyasi ayrımcılık vurgusu yapan Kalkan, sözlerini şöyle tamamladı: