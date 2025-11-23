45 ülkeden 225 kişi katıldı: Ödül Van'a gitti

Mersin'de, Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu’nda, "İlyas Yılgör 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

Yapılan ödül törenine Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, MEDEKA Fotoğraf Kurulu Üyeleri, İlyas Yılgör’ün ailesi ve sevdikleri ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı.

Beşincisi düzenlenen yarışmaya bu sene "Yaşam", "Siyah & Beyaz Portre" ve "Aile" kategorilerinde 45 ülkeden 225 fotoğrafçı katıldı, yarışmada toplam 2 bin 315 eser yer aldı.

Her kategoride 23 ödül dağıtılırken, tüm kategorilerde en fazla ödül ve kabul alan sanatçıya verilen "FIAP Best of Award" ödülü ile toplam 70 ödül sahiplerini buldu. Başarılı sanatçılar madalya ve para ödülü ile onurlandırılırken, ödül almaya hak kazanan eserler sergilendi.

"YAŞAM" KATEGORİSİNİ AH​​​​​​​MET FATİH SÖNMEZ KAZANDI

Bu yıl yarışma sonucunda "Yaşam" kategorisinde FIAP Altın Madalya Ödülü’nü Van’dan katılan Ahmet Fatih Sönmez alırken, Camera Obscura Society Altın Madalya Ödülü’nü Hong Kong’dan Diana Chan kazandı.

"Siyah & Beyaz Portre" kategorisinde FIAP Altın Madalya Ödülü’nü Norveç’ten Atle Helland, Camera Obscura Society Altın Madalya Ödülü’nü Hindistan’dan Abishek Basak kazandı.

"Aile" kategorisinde ise FIAP Altın Madalya Ödülü Rusya’dan Olga Kazakova’ya, Camera Obscura Society Altın Madalya Ödülü Macaristan’dan Istvan Kerekes’e verildi. Antalya’dan katılan Levent Yücetin ise salonun en fazla ödül ve kabul alan katılımcısı olarak, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından takdim edilen FIAP Best of Award Ödülü’nü kazandı.