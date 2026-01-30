44 yıl hapis cezası almıştı: Fıkra gibi olayla yakalandı

Yayınlanma:
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hakkında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, saklandığı kümeste öksürünce polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak’ta aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. "Silahla yağma" suçundan hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 yaşındaki E.A.’nın bir depoda gizlendiği istihbaratını alan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

İstanbul'da 'fidye' dehşeti! Kaçırdıkları gence işkence edip videoya çektilerİstanbul'da 'fidye' dehşeti! Kaçırdıkları gence işkence edip videoya çektiler

SESSİZLİĞİ ÖKSÜRÜK BOZDU

Depo içerisinde arama yürüten polis ekipleri, başlangıçta şüpheliye ulaşamadı. Ancak arama sırasında içeride bulunan kümesten bir "öksürük" sesi yükseldi. Sesin geldiği kümese giren emniyet güçleri, E.A.'yı kümesin içinde saklanırken kıskıvrak yakaladı.

firari-hukumlu-saklandigi-kumeste-oksur-1141561-338976.jpg

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan E.A., gerekli adli prosedürler için Eski İzmir Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Türkiye
Avrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldı
Avrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldı
MEB’den karar: Müdür ve yardımcıları için yeni zorunluluk
MEB’den karar: Müdür ve yardımcıları için yeni zorunluluk
Hakan Fidan: İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız
Hakan Fidan: İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız