44 yıl hapis cezası almıştı: Fıkra gibi olayla yakalandı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak’ta aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. "Silahla yağma" suçundan hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 yaşındaki E.A.’nın bir depoda gizlendiği istihbaratını alan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

SESSİZLİĞİ ÖKSÜRÜK BOZDU

Depo içerisinde arama yürüten polis ekipleri, başlangıçta şüpheliye ulaşamadı. Ancak arama sırasında içeride bulunan kümesten bir "öksürük" sesi yükseldi. Sesin geldiği kümese giren emniyet güçleri, E.A.'yı kümesin içinde saklanırken kıskıvrak yakaladı.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan E.A., gerekli adli prosedürler için Eski İzmir Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmesi bekleniyor.