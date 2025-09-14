40 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı böyle bıraktı

Henüz 14 yaşındayken sigaraya başlayan, 2 çocuk ve 1 torun sahibi Yurtsever, sağlığına verdiği zarar ve kokusundan duyduğu rahatsızlık nedeniyle sigarayı birçok kez bırakmayı denemesine rağmen başarılı olamadı.

Tavsiye üzerine 6 ay önce İpekyolu Sağlık Müdürlüğünde açılan sigara bırakma polikliniğine başvuran Yurtsever, uzmanlardan psikolojik destek aldı, ilaç tedavisine başladı.

Uzmanların yönlendirmesiyle 40 yıldır bağımlısı olduğu sigarayı bırakan Yurtsever, çalışma hayatını ve sosyal yaşamını olumsuz etkilediği sigaradan kurtulmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyor.

Sigara dumanından uzak bir yaşam sürdüren Yurtsever, kendisi gibi tiryaki olan sigara bağımlılarını sigara bırakma polikliniğine yönlendiriyor.

"ARTIK DAHA RAHAT NEFES ALABİLİYORUM"

Yurtsever, sigarayı bıraktığı için yaklaşık 6 aydır rahat nefes aldığını söyledi.

Çocukluk yıllarında sigaraya başladığını belirten Yurtsever, "O yıllarda arkadaş çevresinden etkilendim. 40 yıldır sigara içiyordum. Müdürlüğümüzde sigara bırakma polikliniği kuruldu. İlk ziyaret eden de bendim. Polikliniği ziyaret ettim, doktora gerekli bilgileri verdim. Doktorum da bana nasıl yol izleyeceğimi anlattı. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaç verildi. İlacı 4 gün sigarayla içmeye başladım. Sonra ağızda bir tat bozukluğu oluştu. Bir daha canım istemedi, bıraktım." dedi.

Sigarayı bıraktıktan sonra hayatının değiştiğini ifade eden Yurtsever, şöyle konuştu:

"Artık daha rahat nefes alabiliyorum ve yediğim yemeklerin tadına varabiliyorum. Daha önce merdiven çıkarken zorlanıyordum artık daha rahat çıkabiliyorum. Evin bile kokusu değişti. Vücudumda değişimler oldu, hayatım değişti. Hem manevi hem de maddi anlamda etkisi oldu. Ben bir slogan olarak söylüyorum. Bir seferberlik ilan edelim, herkes sigara bırakma seferberliğine katılsın. Bu süreçte herkese teşekkür ediyorum."

"KURUMDAKİ ARKADAŞLARA ÖRNEK OLDU"

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul da dünyada her yıl 8 milyon, Türkiye'de ise 80 bin insanın sigara ve sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Sigara bırakma polikliniğinin hizmetlerinden söz eden Kul, "Bitkisel bir ilaç kullanıyoruz. Beyinde reseptörler var. Normalde bu reseptörler uyur vaziyettedir. Bir kişi sigara içmeye başladığı zaman bu reseptörler teker teker uyanır. Ne kadar çok içerse o kadar reseptör hareket etmeye başlar. Verdiğimiz ilaç, reseptörleri kapatıyor ve kişi sigarayı bırakıyor. 30 günlük bir süre var. 30 günün sonunda düzenli bir şekilde ilacı kullanan kişilerin yüzde 80'i sigarayı bırakmış oluyor." diye konuştu.

Yurtsever'in polikliniğin açıldığı ilk gün tedavi almaya geldiğini anlatan Kul, şunları kaydetti: