310 genç üniversite hayallerine kavuştu

Adana'da ​​Seyhan Belediyesi'nin Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi'nde ücretsiz eğitim alan 310 genç, üniversiteli oldu.

"BİLİYORUZ Kİ BU BAŞARI SADECE BAŞLANGIÇ"

Gençlerin başarısıyla gurur duyduklarını söyleyen Başkan Vekili Hasibe Akkan, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın en önemli hedefleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, geleceğimizdir. Herkesin eşit şartlarda eğitim alması için çalışıyoruz. Gençlerimize sağladığımız bu destek sayesinde, onların potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olduk. Bu başarı, doğru ve kararlı adımlarla neler yapılabileceğinin en güzel kanıtıdır. Biliyoruz ki bu başarı sadece başlangıç. Gelecekte ülkemize, milletimize ve ailelerine faydalı bireyler olacağına inanıyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Yolları açık olsun."

​​​​​​​Üniversiteli olan öğrenciler arasında 12 tıp, yedi diş hekimliği, 32 mühendislik, bir eczacılık, 18 eğitim fakültesi, 22 hemşirelik, altı hukuk öğrencisi bulunuyor. Ayrıca 93 öğrenci farklı lisans, 98 öğrenci ise ön lisans programlarına yerleşti.