Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 3 ton hamsi, kurulan stantlarda tavalarda pişirilerek dağıtıldı.

Ekmek arası hamsi yemek isteyen vatandaşlar, zaman zaman 100 metreyi aşan kuyruklar oluşturdu. Stantlarda Karadeniz mutfağına özgü yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. Karadenizli sanatçıların yer aldığı festivalde, kemençe ve tulum eşliğinde binlerce kişi horon oynadı.

Hamsiler Türkiye'den kaçtı

Festivale; Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Festivalde konuşan Ali Sırmalı, şöyle dedi.

"Bu tür festivaller özellikle hemşehricilik ruhunun gelişmesi anlamında birlik, beraberliğin pekişmesi anlamında, toplumsal dayanışmanın artması anlamında ve kültürel birlikteliğin sağlanması anlamında büyük katkı sağladığını düşünmekteyim."

Tamer Mandalinci yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’min 7 bölgesi, bütün geleceğimiz ve geleneğimizle, örfümüzle, adetimizle bir bütünüz bir mozaiğiyiz. Bu alanda, Bodrum’da bu mozaiğin yansımasını görüyoruz. Bodrum Belediyesi olarak kültürlerin yaşatılması, dayanışmanın artması insanların birbiriyle kardeşçe, dostça, barış içerisinde sükunetle yaşaması için elimizden gelen bütün çabayı sergiledik, sergilemeye devam edeceğiz."