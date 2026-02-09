3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

Samsun merkezli üç ilde, spor müsabakaları üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 18 şüphelinin kimliği tespit edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Samsun'da 15, İstanbul'da 2 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 18 şüpheliden 17'si suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için komutanlığa götürüldü. Firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.