3 erkek 1 kadını acımasızca yumruklamıştı: Mahkemeden indirim yağmuru

3 erkek 1 kadını acımasızca yumruklamıştı: Mahkemeden indirim yağmuru
Yayınlanma:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin (46), akaryakıt istasyonunda darp ve gasbedilmesiyle ilgili tutuklu olarak yargılanan T.A. ve S.S. ile önceki duruşmada tahliye edilen H.A., zararın giderilmesi ve iyi hal indirimiyle 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Mayıs'ta Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Perihan Deveci, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir erkek ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Park kavgasında kadına şiddet uygulayan erkek gözaltına alındıPark kavgasında kadına şiddet uygulayan erkek gözaltına alındı

MARKETE SIĞINAN KADININ PEŞİNDEN GİTTİLER

Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan Perihan Deveci, market bölümüne sığınmaya çalıştı. Peşinden gelen kişi, burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin müdahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

yeni-proje-35.jpg

3 SALDIRGAN DA TUTUKLANMIŞTI

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Deveci'yi takip ederek, akaryakıt istasyonunda darbettiklerini belirlediği şüpheliler S.S., H.A. ve T.A.'yı evlerinde yakaladı.

yeni-proje-36.jpg

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden S.S.'nin Deveci'nin aracına binerek uzaklaştığı da tespit edildi. Şüpheliler hakkında Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yağma ve darp' suçundan dava açıldı. Davanın 15 Ağustos'taki ilk duruşmasında H.A. tahliye oldu.

yeni-proje-38.jpg

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar T.A. ve S.S. ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanık H.A. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaada bulunurken, sanıkların tüm sanıkların tutuklu yargılanması isteyip, cezalandırılmalarını istedi.

"BERAAT VE TAHLİYE İSTEDİLER"

Tutuklu sanıklardan S.S. mütalaayı kabul etmediğini, önceki savunmalarını tekrarladığını, mağdurun telefonunu ya da arabasını çalmak gibi bir amacının olmadığını söyledi. Sanık S.S., iddia edilen yağma suçunu kabul etmediğini, beratını ve tahliyesini istediğini de belirtti.

Diğer tutuklu sanık T.A. ise mütalaayı kabul etmediğini belirtip, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Yağma suçunu işlemedim. Diğer eylemler sebebiyle de pişmanım. Beratımı ve tahliyemi talep ederim" dedi.

yeni-proje-37.jpg

SANIKLARA İNDİRİM YAĞMURU

Duruşmada verilen 10 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanıklar H.A., S.S. ve T.A.'ya 'birden fazla kişiyle iş yerinde veya eklentilerinde yağma' suçunu işledikleri gerekçesiyle önce 12'şer yıl hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi yapıp, zararın giderilmesini dikkate alarak sanıklara verilen bu cezayı 6'şar yıl 8'er ay hapse indirdi.

2'Sİ TUTUKLU 1'İ SERBEST

Mahkeme heyeti ayrıca, H.A.'ya adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, S.S. ve T.A.'nın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Türkiye
CHP'li kadınlardan 'boş tencere' eylemi!
CHP'li kadınlardan 'boş tencere' eylemi!
Gözaltındaki AKP’li iki ismin holdingi tek kuruş vergi ödememiş!
Gözaltındaki AKP’li iki ismin holdingi tek kuruş vergi ödememiş!
'Narko-pan Konya' operasyonunda 369 tutuklama
'Narko-pan Konya' operasyonunda 369 tutuklama