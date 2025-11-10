28 öğrenci zehirlenmişti! Eğitim-İş'ten tepki

Karabük İl Müftülüğü'nün Gazze'ye yardım için düzenlediği kermeste satılan tavuk dönerden yiyen 28 öğrenci zehirlenmişti.

Söz konusu duruma Eğitim-İş Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik tepki gösterdi. Çelik, "Ortaokul öğrencileri neden bir dini kurumun etkinliğine götürülmüştür?" sorusunu yöneltti.

Zehirlenme olayının yalnızca bir gıda güvenliği ihlali olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Zeki Çelik "Öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlenmeleri; ne yazık ki bir kez daha ‘iyi niyet’ kisvesi altında yapılan organizasyonların denetimsizliğini ve kontrolsüzlüğünü gözler önüne sermiştir" dedi.

"ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ NEDEN BİR DİNİ KURUMUN ETKİNLİĞİNE GÖTÜRÜLMÜŞTÜR?"

Hiçbir insani ya da dini gerekçenin, çocukların sağlığını tehlikeye atmayı meşrulaştıramayacağını belirten Çelik, yardım etmenin insani bir görev olduğunu ancak bu tür etkinliklerde çocukların güvenliğinin her şeyden önce gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Gerçek dayanışma, çocukların zarar gördüğü yerde değil; onların güvenle, bilinçle, vicdanla büyüyebildiği bir toplumda mümkündür" dedi.

Dini referanslı etkinliklerde çocukların araç olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Devlet kurumları, müftülükler, milli eğitim müdürlükleri, okul idareleri ‘yardım’ adı altında çocukları kullanmak yerine kamusal sorumluluklarını hatırlamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, yetkililere şu soruları yöneltti:

"Ortaokul öğrencileri neden bir dini kurumun etkinliğine götürülmüştür? İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bu etkinlik için yazılı veya sözlü bir iletişim olmuş mudur? Okul idarelerine katılım için talimat verilmiş midir? Öğrencilerin etkinliğe katılımı için velilerden izin alınmış mıdır? Gıda güvenliği ve hijyen denetimi yapılmış mıdır?"

"BU SORUMSUZLUĞUN HESABINI KİM VERECEKTİR?"

Çelik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idarelerinin öğrencilerin katıldığı tüm etkinliklerin güvenliğinden sorumlu olduğunu hatırlatarak, "Bu olayda açık bir ihmal vardır. Çocukların zarar görmesine yol açan bu sorumsuzluğun hesabını kim verecektir?" ifadelerini kullandı.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Çelik, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.