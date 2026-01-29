26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 171 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içerisinde jandarma ekiplerince 26 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, düzensiz göç trafiğini yöneten 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve bu şahıslardan 59'unun tutuklandığını duyurdu.