26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 171 organizatör yakalandı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içerisinde jandarma ekiplerince 26 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, düzensiz göç trafiğini yöneten 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve bu şahıslardan 59'unun tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında son iki haftadır yürütülen kapsamlı operasyonların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

59 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlar neticesinde 171 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 59’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Operasyonlar sırasında kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 86 araç ile 8 bota da el konuldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
