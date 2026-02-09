Bakan Ali Yerlikaya, uyuşturucu operasyonlarına yönelik son operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Son 10 günde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda; 1 Ton 124 Kg Uyuşturucu Madde, 1 Milyon 826 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirilirken 144 şüpheli de yakalandı.

Yerlikaya operasyonların;

İstanbul,

Gaziantep,

Hakkari,

Kırklareli,

Van,

Erzurum,

Diyarbakır,

Bitlis,

Siirt,

Kütahya,

Aydın,

Bursa,

Hatay,

İzmir,

Ankara,

Konya,

Samsun,

Manisa,

Tekirdağ,

Kayseri,

Artvin,

Kastamonu,

Çorum ve Kırıkkale’de yapıldığını aktarıp operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.