24 ilde 'torbacı' operasyonu! 144 gözaltı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1 ton 124 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 144 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, uyuşturucu operasyonlarına yönelik son operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Son 10 günde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda; 1 Ton 124 Kg Uyuşturucu Madde, 1 Milyon 826 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirilirken 144 şüpheli de yakalandı.

ekran-goruntusu-2026-02-09-080716.png

Yerlikaya operasyonların;

  • İstanbul,
  • Gaziantep,
  • Hakkari,
  • Kırklareli,
  • Van,
  • Erzurum,
  • Diyarbakır,
  • Bitlis,
  • Siirt,
  • Kütahya,
  • Aydın,
  • Bursa,
  • Hatay,
  • İzmir,
  • Ankara,
  • Konya,
  • Samsun,
  • Manisa,
  • Tekirdağ,
  • Kayseri,
  • Artvin,
  • Kastamonu,
  • Çorum ve Kırıkkale’de yapıldığını aktarıp operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

