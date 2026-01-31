2326 yıllık Efes Antik Kenti'ne bu kötülüğü Büyük İskender bile yapmamıştı! Tarihe beton döküyorlar!

Tarihi M.Ö 300'e uzanan Efes Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Ziyaretçi Karşılama Projesi", yerel yönetim ve muhalefetin tepkisini çekti.

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen daha önce yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Efes’in bu projeyle bir rant alanına dönüştürüldüğünü savunmuştu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel da projenin Efes’in korunması yerine ticarileştirilmesini hedeflediğini belirtti.

Efes Antik Kenti, ilk 7 Ayda Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi oldu

Efes’in 1. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dikkat çeken Sengel, yürütülen inşaat ve betonlaşma faaliyetlerinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Projenin AVM benzeri bir yapılaşmayı beraberinde getirdiğini savunan Sengel, 2863 sayılı yasa gereği bu tür uygulamaların söz konusu alanlarda mümkün olmadığını hatırlattı.

Yerel yönetimin süreçten tamamen dışlandığını söyleyen Sengel, Bakanlıkla görüşme taleplerinin reddedildiğini, belediye tarafından ruhsat verilmemesine karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce resen ruhsat düzenlendiğini kaydetti.

Dijital Müze projesi başta olmak üzere, Efes içerisindeki uygulamalara yönelik halkın ve belediyenin itirazlarının dikkate alınmadığını dile getiren Sengel, merkezi yönetimin ören yerlerini korunacak alanlar yerine ticari mekânlar olarak gördüğünü söyledi.

"RANT ANLAYIŞINI GELECEĞE DEVRETMEYİ HEDEFLENİYOR"

Belediyenin uzun yıllardır işlettiği Meryem Ana ve Efes Alt Kapı otoparklarının merkezi yönetime devredilmesini de eleştiren Sengel, bu uygulamaların turist yükünü taşıyan ancak gelirden mahrum bırakılan belediyeyi zor durumda bıraktığını belirtti. Açıklamasının sonunda yerel değerlerin yerelde kalması gerektiğini vurgulayan Sengel, sürecin şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten uzak yürütüldüğünü belirterek, “‘Geleceğe Miras’ söylemiyle yürütülen bu betonlaşma, kültürel mirası değil; sermaye ve rant anlayışını geleceğe devretmeyi hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.