21 ilde kenevir ekimine izin verildi! Ürünler eczanede satılacak

Resmî Gazete’de yayımlanan iki ayrı yönetmelikle kenevirden elde edilen ürünlerin üretimi, satışı ve denetimi ile kenevir yetiştiriciliği baştan sona ayrıntılı kurallara bağlandı.

Düzenlemeler; sağlık, tıbbi, kişisel bakım ve destek ürünlerini kapsarken, yetiştiricilikten satışa kadar tüm süreçlerde sıkı kontrol öngörüyor.

KENEVİR ÜRÜNLERİ ECZANEDE SATILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerinin piyasaya sunulması ruhsata bağlandı. Kurumdan ruhsat almayan hiçbir ürün satılamayacak. Ürünlerin tamamı yalnızca eczanelerde satışa sunulacak. Tıbbi ve sağlık ürünleri ise reçetesiz satılamayacak.

Kenevirden elde edilen destek ve kişisel bakım ürünlerinde THC oranı en fazla yüzde 0,3 olacak. Bu sınır, laboratuvar analiz raporlarıyla belgelenecek. Ruhsat başvurularında ürünün içeriği, üretim yöntemi, sağlık etkileri, güvenlilik verileri ve ambalaj bilgileri ayrıntılı biçimde Kuruma sunulacak.

Ruhsatlandırılan ürünler elektronik takip sistemiyle karekod üzerinden izlenecek. Üretimden son kullanıcıya kadar tüm hareketler kayıt altına alınacak. Kurum, ürünleri piyasadan çekme, ruhsat askıya alma veya iptal etme yetkisine sahip olacak. Kurallara aykırı satış yapanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacak, ürünler imha edilecek.

KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN ŞARTLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelikle kenevir yetiştiriciliği; lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi, sağlık, kişisel bakım ve destek ürünleri amaçlı çiçek ve yaprak üretimi olarak ayrı ayrı düzenlendi. Yetiştiricilik yalnızca izinle yapılabilecek.

KENEVİR YETİŞTİRİLEBİLECEK 21 İL

Lif, tohum ve sap amaçlı yetiştiricilik belirlenen 21 il ile sınırlandırıldı. Bu alanların dışında kenevir ekimi yasaklandı.

Lif, tohum ve sap üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak ile bu illerin ilçeleriyle sınırlandırıldı.

Tıbbi ve sağlık ürünleri üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği; Toprak Mahsulleri Ofisi’ne bağlı Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında, organize tarım bölgelerinde veya Sağlık Bakanlığından üretim yeri izni almış, kapalı, iklimlendirme sistemine sahip ve yüksek güvenlik önlemleri bulunan tesislerin yer aldığı il sınırları içinde yapılabilecek.

Tıbbi ve sağlık ürünleri ile kişisel bakım ve destek ürünleri için yapılacak çiçek ve yaprak üretimi ise kota sistemine bağlandı. Kotalar Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenecek, tahsisleri ise özel bir komisyon yapacak.

Tıbbi ve sağlık ürünleri için yapılacak yetiştiricilik; yüksek güvenlikli, kamera ve alarm sistemleriyle donatılmış tesislerde gerçekleştirilecek. Hasat, nakil ve teslim süreçleri kontrol heyeti gözetiminde yapılacak, ürünler mühürlü araçlarla taşınacak.

İZİNSİZ ÜRETİME CEZA

İzinsiz kenevir yetiştiriciliği yapanlar hakkında adli işlem uygulanacak. İzinsiz veya amacına aykırı üretilen kenevirler müsadere edilerek imha edilecek. İzin şartlarına uymayanların yetiştiricilik izinleri iptal edilecek.

BİLİM İÇİN DE KULLANILACAK

Bilimsel araştırma amaçlı kenevir yetiştiriciliği ise üniversiteler ve yetkili kurumlarla sınırlandırıldı. Bu kapsamda elde edilen ürünlerin ticareti yasaklandı.

BAŞVURU TARİHİ

Lif, tohum ve sap üretimi için yetiştiricilik izni her yıl 1 Ocak–1 Nisan tarihleri arasında, üretim yapılacak yerin en büyük mülki idare amirliğinden alınacak.

Tıbbi, sağlık ile kişisel bakım ve destek ürünlerine yönelik yetiştiricilik başvuruları ise aynı tarihlerde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne yapılacak.