2026'da 11,5 günlük izinle 43 gün tatil yapılabilecek
2026 takvimi tatil severlerin yüzünü güldürüyor. Doğru bir planlamayla 11,5 günlük izinle toplam 43 gün tatil yapmak mümkün.

2026 yılı, çalışanlar için tam bir izin mühendisliği yılı olmaya hazırlanıyor. Çalışanlar doğru planlamayla toplam 11,5 gün izin kullanarak 43 günlük tatil yapma imkanı bulabilir.

İşte 2026 yılının tatil rotasını oluşturabilecek kritik tarihler:

YILA 4 GÜNLÜK BİR BAŞLANGIÇ

2026'nın ilk resmi tatili olan 1 Ocak, Perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü için alınacak bir günlük izinle, hafta sonu birleştirilerek yıla 4 günlük bir dinlenmeyle başlamak mümkün olacak.

BAYRAMLARDA 9 GÜN TATİL FIRSATI

Ramazan Bayramı: 19 Mart Perşembe öğleden sonra başlayan Ramazan Bayramı, 22 Mart Pazar günü sona eriyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Arife yarım gün olmak üzere toplam 3,5 gün izin kullanılarak 9 günlük bir tatil yapılabilir.

Kurban Bayramı: 26 Mayıs Salı arife ile başlayıp 30 Mayıs Cumartesi sona eriyor. Arife günü Salı'ya denk geldiği için Pazartesi ve Arife yarım gün (toplam 1,5 gün) izin alarak yine 9 günlük bir tatil yapmak mümkün.

BAHAR AYLARINDA UZUN HAFTA SONLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe gününe denk gelen bu tatili, Cuma günü 1 günlük izinle birleştirerek 4 güne çıkarmak mümkün.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma gününe denk geldiği için hiçbir izin harcamadan doğrudan 3 günlük bir tatil fırsatı sunuyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı gününe denk gelen bu günde, Pazartesi günü alınacak 1 günlük izinle tatil 4 güne uzuyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba gününe denk gelen tatilin önüne veya arkasına eklenecek 2 günlük izinle 5 güne uzayan bir yaz molası verilebilir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Perşembe günü kutlanacak olan bayramda, Çarşamba yarım gün ve Cuma tam gün olmak üzere toplam 1,5 gün izinle 5 günlük bir sonbahar tatili şansı doğuyor.

Sonuç olarak; 2026 yılı boyunca doğru tarihlerde toplamda 11,5 gün izin kullanan bir çalışan, hafta sonlarının da desteğiyle yıl genelinde 43 gün tatil yapma imkanına sahip olabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

