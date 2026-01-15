2026 kömür yardımı detayları belli oldu

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, 2026 yılında ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımının detayları belirlendi. Karar, yardımın dağıtımına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

MİKTAR BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Yardımdan yararlanacak haneler, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda belirtilen muhtaçlık kriterlerine göre tespit edilecek. Dağıtılacak toplam kömür miktarı ile il ve ilçe bazındaki hane başı miktarlar, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki dağıtımlar dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Zonguldak’ta kömür üretimi duruyor mu? 7 bin madenciyi bekleyen tehlike adım adım geldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu 263 işçi alacak

TKİ, TTK VE TCDD GÖREVLENDİRİLECEK

Kömür yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacak. Kömür temini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından yapılacak. Sevkiyat, TCDD Taşımacılık AŞ önceliğinde gerçekleşecek ve dağıtım programı TKİ ile TTK tarafından hazırlanacak.

KARAR RESMEN YÜRÜRLÜKTE

Isınma amacı dışında kullanım tespit edilmesi halinde, ilgili hanenin yardım durumu yeniden değerlendirilecek. Uygulama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak yürütülecek; denetim süreçleri ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.