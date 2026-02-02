2026 EKPSS sonuçları açıklandı!

2026 EKPSS sonuçları açıklandı!
Yayınlanma:
Kamuya atanma umuduyla tercih yapan binlerce engelli adayın beklediği haber geldi: EKPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadroları için yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyurdu.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS için kura ve sınav sonuçları ile yerleştirilen adaylar belli oldu.

Adaylar, sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilir

ÖSYM EKPSS KURA SONUCUYLA YAPILAN YERLEŞTİRMELER

DUYURU
(2 Şubat 2026)

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Kura Usulü İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kura Usulü ile Yapılan Yerleştirme Sonuçları

ÖSYM EKPSS SINAV SONUCUYLA YAPILAN YERLEŞTİRMELER

DUYURU
(2 Şubat 2026)

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları

Sınav Sonucu ile Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

EKPSS İLE ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Kura yöntemiyle yapılacak yerleştirmeler, öğrenim durumu ilkokul/ortaokul/ilköğretim seviyesinde olan adayları kapsıyor. Bu gruptaki adayların tercihleri, seçtikleri kadrolara göre ÖSYM sistemi tarafından otomatik olarak işleme alınıp değerlendiriliyor.

Yerleştirme işlemi; adayların puan sıralaması ve tercih öncelikleri esas alınarak tamamlanıyor. Herhangi bir kadroya yerleşen adayların atama süreci ise bundan sonraki aşamada ilgili kamu kurumlarınca başlatılacak.

Yerleşmeye hak kazanan adayların, duyurularda belirtilen süreleri kaçırmadan istenen belgelerle birlikte ilgili kurumlara başvuru yapması gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Türkiye
FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli
FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli
Balıkesir’i sağanak vurdu! Yazlıkları su bastı
Balıkesir’i sağanak vurdu! Yazlıkları su bastı
Bursa barajları tehlikede! Kuraklık alarm veriyor
Bursa barajları tehlikede! Kuraklık alarm veriyor