Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS için kura ve sınav sonuçları ile yerleştirilen adaylar belli oldu.

Adaylar, sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilir

ÖSYM EKPSS KURA SONUCUYLA YAPILAN YERLEŞTİRMELER

DUYURU

(2 Şubat 2026) 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Kura Usulü İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI Kura Usulü ile Yapılan Yerleştirme Sonuçları

ÖSYM EKPSS SINAV SONUCUYLA YAPILAN YERLEŞTİRMELER

DUYURU

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları

Sınav Sonucu ile Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

EKPSS İLE ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Kura yöntemiyle yapılacak yerleştirmeler, öğrenim durumu ilkokul/ortaokul/ilköğretim seviyesinde olan adayları kapsıyor. Bu gruptaki adayların tercihleri, seçtikleri kadrolara göre ÖSYM sistemi tarafından otomatik olarak işleme alınıp değerlendiriliyor.

Yerleştirme işlemi; adayların puan sıralaması ve tercih öncelikleri esas alınarak tamamlanıyor. Herhangi bir kadroya yerleşen adayların atama süreci ise bundan sonraki aşamada ilgili kamu kurumlarınca başlatılacak.

Yerleşmeye hak kazanan adayların, duyurularda belirtilen süreleri kaçırmadan istenen belgelerle birlikte ilgili kurumlara başvuru yapması gerekiyor.