2025'in son gününde Marmaris'te şaşırtan görüntü

2025'in son gününde Marmaris'te şaşırtan görüntü
Yayınlanma:
Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te 2025'in son gününde hayret ettiren olay meydana geldi.

Muğla'nın dünyaca ünlü türistik ilçesi Marmaris'ten 2025'in son gaününde şimdiye kadar görülmemiş, hayret ettiren bir olay meydana geldi.
Marmaris, her yılın son gününde hareketli saatler geçirirdi. Bu kez tam tersi oldu.
Marmaris Manşet'ten Vural Efecik'in haberine göre; Marmaris'te yılın son günü kurulan yeni yıl pazarı, beklenen hareketliliği yaratmadı.

Çöpten çıkarıp konser verdiler: Marmaris’te görülmemiş konserÇöpten çıkarıp konser verdiler: Marmaris’te görülmemiş konser

Yeni yıl nedeniyle bir gün öne alınarak kurulan Perşembe Pazarı’nda tezgâhlar dolu olsa da, vatandaşın ilgisinin oldukça düşük olduğu görüldü.

"FİYATLAR SABİT AMA CÜZDANLAR BOŞ"

Sebze ve meyve pazarında, domates 40 ile 60 lira arasında değişirken, marul 40, biber 50, patlıcan 60, elma 90, portakal ise 30 liradan satışa sunuldu.

Habere göre; pazarın sakinliği “fiyatlar sabit ama cüzdanlar boş” yorumlarına neden oldu.

ET VE TAVUK FİYATLARI CEP YAPTI

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden et ve tavuk ürünlerinde ise fiyatların cep yaktığı görüldü.
Köy tavuğunun kilosu 500 lira, kuzu pirzolanın kilosu 1500 lira olarak satışa çıktı.

whatsapp-image-2025-12-31-at-16-55-07.jpeg

Balık halinde ise barbun 800 liradan, lahoz 1200 liradan, palamut 300 liradan, hamsi ise 350 liradan satışa çıkarıldı.
Buna rağmen balıkçılarda da sakinlik dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Türkiye
Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı hakkında karar!
Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı hakkında karar!
Başsavcılık açıkladı: 80 milyarlık mal varlığına el konuldu! İşte 2025'teki kara para operasyonları...
Başsavcılık açıkladı: 80 milyarlık mal varlığına el konuldu! İşte 2025'teki kara para operasyonları...
Hatay’da yangın paniği: Alevler depoyu sardı
Hatay’da yangın paniği: Alevler depoyu sardı