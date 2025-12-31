2025'in son gününde Marmaris'te şaşırtan görüntü

Muğla'nın dünyaca ünlü türistik ilçesi Marmaris'ten 2025'in son gaününde şimdiye kadar görülmemiş, hayret ettiren bir olay meydana geldi.

Marmaris, her yılın son gününde hareketli saatler geçirirdi. Bu kez tam tersi oldu.

Marmaris Manşet'ten Vural Efecik'in haberine göre; Marmaris'te yılın son günü kurulan yeni yıl pazarı, beklenen hareketliliği yaratmadı.

Yeni yıl nedeniyle bir gün öne alınarak kurulan Perşembe Pazarı’nda tezgâhlar dolu olsa da, vatandaşın ilgisinin oldukça düşük olduğu görüldü.

"FİYATLAR SABİT AMA CÜZDANLAR BOŞ"

Sebze ve meyve pazarında, domates 40 ile 60 lira arasında değişirken, marul 40, biber 50, patlıcan 60, elma 90, portakal ise 30 liradan satışa sunuldu.

Habere göre; pazarın sakinliği “fiyatlar sabit ama cüzdanlar boş” yorumlarına neden oldu.

ET VE TAVUK FİYATLARI CEP YAPTI

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden et ve tavuk ürünlerinde ise fiyatların cep yaktığı görüldü.

Köy tavuğunun kilosu 500 lira, kuzu pirzolanın kilosu 1500 lira olarak satışa çıktı.

Balık halinde ise barbun 800 liradan, lahoz 1200 liradan, palamut 300 liradan, hamsi ise 350 liradan satışa çıkarıldı.

Buna rağmen balıkçılarda da sakinlik dikkat çekti.