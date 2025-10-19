19 yaşındaki moto kuryenin ölümüne yol açtı! Kaçtıktan 2 saat sonra teslim oldu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, caddede seyir halinde olan M.K.'nin kullandığı otomobil, Ali Aydın kontrolündeki motosiklete çarptı. Sürücü M.K., kazanın ardından olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

19 YAŞINDAKİ MOTO KURYE YAŞAMINI YİTİRDİ!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı belirlenirken Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan otomobil sürücüsü M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU!

M.K.'nın kullandığı otomobil, olay yerinden birkaç sokak ilerde bulunan Ada Çiftliği Caddesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Hakkında arama çalışmaları başlatılan sürücü M.K ise kazadan 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Yaşamını yitiren Ali Aydın'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken moto kurye Aydın'ın meslektaşları ve arkadaşları Adli Tıp Kurumu'nun önünde yapılan otopsi boyunca bekleyerek onu yalnız bırakmadı. Otopsi işlemleri tamamlanan moto kuryenin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bolu'ya gönderildi.

“SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKMIŞ”

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Aydın’ın meslektaşı Samet Tekir "Dün akşam 22.45 civarında Beylikdüzü Büyük Ayazma Caddesi’nde yola çıkarken arkadaşımıza vuruyorlar. Arkadaşa vurduktan sonra karşıda bir duvar var, duvara vurmuş o panikle. 3-4 saniye bekledikten sonra kaçıyor. Ardından olay yerini terk ettikten sonra başka bir kurye arkadaş onun peşine takılıyor. Beylikdüzü’nde 4-5 kilometre ileride arabayı bırakmışlar. Zaten arkadaşımız orada vefat etmiş, daha sonra sağlık çalışanları 15 dakika kalp masajı yaparak kendine getirmiş. Beylikdüzü’nde özel bir hastaneye götürüyorlar. Müdahale ediyorlar ama beyin ölümü gerçekleşti diyorlardı bize öyle dediler.” ifadelerini kullandı.

Tekir, sözlerinin devamında “Öğrendiğimize göre de sabaha karşı 02.30 sıralarında Gürpınar karakoluna şüpheli kendisi teslim olmuş, 0.49 promil yasal sınır altında alkollü çıkmış. Ne olacağını bilmiyoruz üzgünüz, ailesi de üzgün çok fazla konuşmak istemiyor kimse. Yapabilecek bir şey yok, biraz daha dikkatli olmamız lazım araçlarda biz de hatalarımız oluyor. Kötü bir durum daha 19 yaşında genç bir çocuktu" dedi