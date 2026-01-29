19 ilde siber suç operasyonu: 200 gözaltı, 65 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. 19 il merkezli yapılan baskınlarda dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarına karışan 200 şüpheli yakalanırken, bunlardan 65’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür devam eden operasyonların ayrıntılarını paylaştı. 19 il merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, dijital güvenliği tehdit eden unsurlara karşı kararlılık mesajı verildi.

19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 200 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, son 5 gündür süren operasyonlarda 200 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlarla, vatandaşların dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlar yoluyla maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiği belirtildi.

65 KİŞİ TUTUKLANDI, 48 KİŞİYE ADLİ KONTROL

"Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan şahısların adli durumları da netleşmeye başladı. Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre; yakalanan şüphelilerden 65’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya'dan 'Pınar Karataş cinayeti' açıklaması: 7 çocuk annesi sokak ortasında katledildiBakan Yerlikaya'dan 'Pınar Karataş cinayeti' açıklaması: 7 çocuk annesi sokak ortasında katledildi

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ VE TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin işlediği suçlar ve kullandıkları yöntemler tek tek tespit edildi. Bakan Yerlikaya, şüphelilerin gerçekleştirdiği eylemleri şu şekilde sıraladı:

  • Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "görev yap kazanç sağla ve ürün satışı" temalarını kullanarak vatandaşların dolandırılması,
  • Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlanması,
  • Yasa dışı bahis ve kumar oynatılması,
  • Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edilmesi ve bu sitelerin reklamının yapılması,
  • Müstehcen çocuk görüntülerinin barındırılması,
  • Pos tefeciliği yapılması,
  • Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yapılması.

OPERASYONLARIN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu operasyonların düzenlendiği iller ise şöyle sıralandı: Adana, Adıyaman, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun ve Van. Yakalanan şüpheliler hakkında ilgili Savcılıklarca soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"SİBER SUÇLARA KARŞI MÜCADELEMİZ KARARLI"

Açıklamasında siber suçlarla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Yerlikaya, dijital alanda vatandaşların güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha gösterilmediğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerini de tebrik etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

