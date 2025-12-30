180 sağlıkçı işten çıkarılmıştı: Özel hastanede direniş sonuç verdi

180 sağlıkçı işten çıkarılmıştı: Özel hastanede direniş sonuç verdi
Yayınlanma:
İstanbul'daki Özel Okmeydanı Hastanesi'nde işten çıkarılan 180 sağlıkçının direnişi sonuç verdi. 50 gün süren eylemin sonunda sağlık emekçilerinin ihbar, fazla mesai ve ödenmeyen maaşları dahil tüm özlük haklarının eksiksiz bir şekilde ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Özel Okmeydanı Hastanesi'nde işten çıkarıldıktan sonra eyleme başlayan sağlıkçıların direnişi sonuç verdi.

Ücretsiz izne çıkarılan 180 sağlıkçının eylemlerinin 50'inci gününde ihbar, fazla mesai ve ödenmeyen maaşları dahil tüm özlük haklarının eksiksiz bir şekilde ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

180 SAĞLIKÇI İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Şafak Grubu'na ait Özel Okmeydanı Hastanesi'nde deprem riski gerekçe gösterilerek 200'e yakında işçi ücretsiz izne çıkarılmış ve iş akitleri askıya alınmıştı.

Bunun ardından sağlıkçılar, arabuluculuk görüşmelerinde ödemelerin kesintisili yapılması yönünde baskı kurmuş, bu durumu kabul etmeyen sağlık emekçileri direnişe başlamıştı.

okmeydani-meva-hastanesi-eylem.jpeg

Özel hastanede 180 sağlıkçı işten çıkartıldı!Özel hastanede 180 sağlıkçı işten çıkartıldı!

ÖZEL HASTANEDE DİRENİŞ SONUÇ VERDİ

Sendika.org'ta yer alan habere göre; 50 gün boyunca nöbet tutan 180 sağlık emekçisi; kıdem, ihbar, fazla mesai ve ödenmeyen maaşları dahil tüm özlük haklarının eksiksiz bir şekilde ödenmesi konusunda anlaşma sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Türkiye
Diyarbakır'da eğitime verilen ara uzatıldı: Sıcaklık eksi 12 dereceye düşecek
Diyarbakır'da eğitime verilen ara uzatıldı: Sıcaklık eksi 12 dereceye düşecek
Meteoroloji verileri açıkladı Bakanlık devreye girdi: 4 bölge için kritik kar uyarısı
Meteoroloji verileri açıkladı Bakanlık devreye girdi: 4 bölge için kritik kar uyarısı
Kızını tehdit eden kişiyi silahla rehin almıştı: Şantaj şüphelisi tutuklandı baba serbest!
Kızını tehdit eden kişiyi silahla rehin almıştı: Şantaj şüphelisi tutuklandı baba serbest!