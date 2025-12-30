180 sağlıkçı işten çıkarılmıştı: Özel hastanede direniş sonuç verdi

İstanbul Beyoğlu'ndaki Özel Okmeydanı Hastanesi'nde işten çıkarıldıktan sonra eyleme başlayan sağlıkçıların direnişi sonuç verdi.

Ücretsiz izne çıkarılan 180 sağlıkçının eylemlerinin 50'inci gününde ihbar, fazla mesai ve ödenmeyen maaşları dahil tüm özlük haklarının eksiksiz bir şekilde ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

180 SAĞLIKÇI İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Şafak Grubu'na ait Özel Okmeydanı Hastanesi'nde deprem riski gerekçe gösterilerek 200'e yakında işçi ücretsiz izne çıkarılmış ve iş akitleri askıya alınmıştı.

Bunun ardından sağlıkçılar, arabuluculuk görüşmelerinde ödemelerin kesintisili yapılması yönünde baskı kurmuş, bu durumu kabul etmeyen sağlık emekçileri direnişe başlamıştı.

ÖZEL HASTANEDE DİRENİŞ SONUÇ VERDİ

Sendika.org'ta yer alan habere göre; 50 gün boyunca nöbet tutan 180 sağlık emekçisi; kıdem, ihbar, fazla mesai ve ödenmeyen maaşları dahil tüm özlük haklarının eksiksiz bir şekilde ödenmesi konusunda anlaşma sağladı.