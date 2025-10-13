17 yaşındaki işçi beton blokun altında kalarak can verdi

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir evin yıkım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki işçi S.C.E. duvar blokun altında kalarak hayatını kaybetti.

Acı olay, saat 14.10 sıralarında Alaçatı Mahallesi’nde meydana geldi.

DUVAR BLOKUN ALTINDA KALDI

17 yaşındaki S.C.E. isimli işçi, bir evin yıkım çalışmaları sırasında duvar blokunun altında kalarak ağır bir şekilde yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı S.C.E.'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. S.C.E, daha sonra ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Dokların çabalarına rağmen S.C.E., hayatını kaybetti.

Polis, yıkım çalışmasında görevli E.Ç. (45) ve M.Ü.’yü (41) gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.