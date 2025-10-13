17 yaşındaki işçi beton blokun altında kalarak can verdi

17 yaşındaki işçi beton blokun altında kalarak can verdi
Yayınlanma:
İzmir’in Çeşme ilçesinde 17 yaşındaki işçi S.C.E., bir evin yıkım çalışması sırasında meydana gelen kazada duvar blokun altında kalarak hayatını kaybetti.

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir evin yıkım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki işçi S.C.E. duvar blokun altında kalarak hayatını kaybetti.

Acı olay, saat 14.10 sıralarında Alaçatı Mahallesi’nde meydana geldi.

18 yaşındaki işçi asansör boşluğuna düşerek yaralandı!18 yaşındaki işçi asansör boşluğuna düşerek yaralandı!

DUVAR BLOKUN ALTINDA KALDI

17 yaşındaki S.C.E. isimli işçi, bir evin yıkım çalışmaları sırasında duvar blokunun altında kalarak ağır bir şekilde yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı S.C.E.'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. S.C.E, daha sonra ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

18 yaşındaki işçi asansör boşluğuna düşerek yaralandı!18 yaşındaki işçi asansör boşluğuna düşerek yaralandı!

HAYATINI KAYBETTİ

Dokların çabalarına rağmen S.C.E., hayatını kaybetti.

Polis, yıkım çalışmasında görevli E.Ç. (45) ve M.Ü.’yü (41) gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Türkiye
Ağrı'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı
Ağrı'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı
Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti
Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti
15 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kazada 1 tutuklama
15 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kazada 1 tutuklama