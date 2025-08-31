15 yaşındaki zihinsel engelli genç bulunamıyor

Yayınlanma:
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 gün önce evden ayrılan bir daha kendisinden haber alınamayan genci arama çalışmaları başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Halil Abay için arama çalışması başlatıldı.

29 AĞUSTOS TARİHİNDE EVDEN ÇIKTI BİR DAHA GELMEDİ

Pamukkale ilçesi Gölemezli Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Halil Abay, 29 Ağustos'ta saat 13.00 sıralarında evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma, AKUT, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

kayip-zihsel-engelli-halilden-iki-gundu-890883-264591.jpg

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bölgedeki güvelik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kayıp Abay'ın 29 Ağustos'ta saat 14.42'de Tepeköy Muhtarlık binası önü ve 17.09'da Yenicekent sapağı- Buldan yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun önünden geçtiği, Sarayköy istikametine doğru yaya olarak ilerlediği tespit etti.

kayip-zihsel-engelli-halilden-iki-gundu-890884-264591.jpg

Abay için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

