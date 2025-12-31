15 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı: Yaşam savaşı veriyor

Yayınlanma:
Aydın’ın Nazilli ilçesinde, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki M.N.D., kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, yaşam savaşı veriyor.

Feci kaza, saat 18.45 sıralarında İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip TIR'a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralıDireksiyon hakimiyetini kaybedip TIR'a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı

KENDİSİNE KIRMIZI IŞIK YANARKEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞTI

Denizli istikametine seyir halinde olan N.S. yönetimindeki 09 F 5185 plakalı kamyonet, yayalar için kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek isteyen M.N.D.’ye çarptı.

KAMYONUN ALTINDA KALAN ÇOCUK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen M.N.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ağır yaralandığı belirlenen M.N.D., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü N.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde M.N.D’nin yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı ve vatandaşların da çığlık attıkları görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Türkiye
Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Mobilya atölyesi alev alev yandı! O anlar kamerada
Mobilya atölyesi alev alev yandı! O anlar kamerada
İstanbul'daki kebap zincirine fahiş fiyat denetimi: Bakanlık resmen açıkladı
İstanbul'daki kebap zincirine fahiş fiyat denetimi: Bakanlık resmen açıkladı