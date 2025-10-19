14 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

14 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayı ardından kaçan çocuk Yusuf K., polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki Yusuf K. 16 yaşındaki arkadaşı Hakkı Eren Kubat'ı bıçaklayarak öldürdü.

Gece saatlerinde meydan gelen olayda, edinilen bilgiye göre Hakkı Eren Kubat ile Yusuf K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

14-yasindaki-cocuk-16-yasindaki-arkadas-970829-288274.jpg

ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf K., yanında taşıdığı bıçakla arkadaşı Hakkı Eren Kubat'a saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kubat, kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da bir kadın 17 yaşındaki genci bıçakladıSamsun'da bir kadın 17 yaşındaki genci bıçakladı

Müebbet mahkumu 3 gardiyanı bıçakladıMüebbet mahkumu 3 gardiyanı bıçakladı

KUBAT, HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hakkı Eren Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kubat’ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

14-yasindaki-cocuk-16-yasindaki-arkadas-970828-288274.jpg

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yusuf K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye
Özgür Özel İstanbul Kongresi'nde konuştu: Ben size mücadele vadediyorum
Özgür Özel İstanbul Kongresi'nde konuştu: Ben size mücadele vadediyorum
KKTC'de sıcak gelişme! Ersin Tatar hakkında soruşturma talebi
KKTC'de sıcak gelişme! Ersin Tatar hakkında soruşturma talebi
Çanakkale Boğazı’nda panik anları! Tekne arıza sebebiyle sürüklendi
Çanakkale Boğazı’nda panik anları! Tekne arıza sebebiyle sürüklendi