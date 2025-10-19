14 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki Yusuf K. 16 yaşındaki arkadaşı Hakkı Eren Kubat'ı bıçaklayarak öldürdü.

Gece saatlerinde meydan gelen olayda, edinilen bilgiye göre Hakkı Eren Kubat ile Yusuf K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf K., yanında taşıdığı bıçakla arkadaşı Hakkı Eren Kubat'a saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kubat, kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da bir kadın 17 yaşındaki genci bıçakladı

Müebbet mahkumu 3 gardiyanı bıçakladı

KUBAT, HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hakkı Eren Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kubat’ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yusuf K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.