13 ilçede 39 göl ve gölete bırakıldı: Bu yıl için de talep edildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 13 ilçede 39 göl ve gölete 798 bin sazan balığı bırakıldı.

Afyonkarahisar'da su kaynaklarında azalan balık stoklarının takviyesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen 2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Programı kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilerek Afyonkarahisar'a tahsis edilen 798 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak koordinesinde tarım müdürlüğü yetkililerince 13 ilçedeki 39 göl ve gölette balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

2026 YILI İÇİN 1 MİLYON 200 BİN SAZAN VE YAYIN TALEP EDİLDİ

Planlanan balıklandırma çalışmaları için bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin sazan ve yayın balığı talebinde bulunuldu.

Talep edilen balıkların il genelindeki göl ve göletlere bırakılmasıyla balık popülasyonunun güçlendirilmesi, iç su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su ürünleri yönetiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak:DHA

