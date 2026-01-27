Tekirdağ'da kuraklık alarmı: Karaiğdemir Barajı'nda toplu balık ölümleri

Geçen yıldan bu yana etkisini sürdüren bölgesel kuraklık ve kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi Karaiğdemir Barajı'ndaki suyun çekilmesine neden oldu. Suyun azalmasıyla birlikte göletteki ekosistem bozulurken, balıkların hayatta kalması için gerekli olan çözünmüş oksijen seviyesi de hızla düştü.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Bölgedeki kıyı şeridinde çok sayıda ölü balığın karaya vurduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Balık ölümlerinin kesin nedenini ve barajdaki kirlilik oranlarını saptamak amacıyla göletten su ve balık numuneleri alındı.

TARIMSAL SULAMA RİSK ALTINDA

Karaiğdemir Barajı'ndaki bu çekilme sadece balık popülasyonunu değil, bölgedeki tarımsal faaliyetleri de tehdit ediyor. Yetkililer, su seviyesindeki düşüşün devam etmesi durumunda sulama sezonunda ciddi aksaklıklar yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.