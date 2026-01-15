12'nci Yargı Paketi'nde 'infaz düzenlemesi' bilmecesi: Var mı yok mu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 11. Yargı Paketi'nin ardından yaptığı açıklama ile tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Son günlerde çokça gündeme gelen yeni bir ceza infaz yasası yapılmasına ilişkin olarak, “İnfaz düzenlemesi yaptık, 50 bin kişi çıkıyor. 6 ay içinde 60 bin kişi daha çıkacak. Ama benim söylediğim yeni bir infaz kanunu çıkarmak. Yamalı bohçaya döndü diyoruz ya. Derli toplu bir yasa olur, içinde de infaz düzenlemesi olur ve kurtuluruz bu yamalı bohçadan. Anayasa'nın eşitlik ilkesine uygun bir yasayı el birliği ile çıkarırız. İnfazda anlaşmayacağımız şey sadece oranlar olur” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız'ın açıklamaları, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorulmuş, Tunç ise “Yeni bir infaz kanunu söz konusu değil, af söylentileri vs. var. Bunlar kesinlikle söz konusu değil” yanıtını vermişti.

"12. YARGI PAKETİ İLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR"

Yıldız, ifadelerine şöyle devam etmişti:

"Şu anda Meclis Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Meclis’in gündemine peyderpey getiriyor milletvekillerimiz. Biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik destek vermeye devam ediyoruz. Şimdi 12. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık. Milletvekillerimizi takdirine sunduk. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya, duruşmaların sadeleştirilmesine, uzun yargılamaların sona ermesine yönelik önemli düzenlemeler olacak. Dolayısıyla 12. Yargı Paketi, İnfaz Düzenlemesi ile ilgili değil hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeyi önlemeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.”

TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamaları üzerine 'görüş ayrılığı' yorumları yapılmaya devam ederken Tunç, bugün (15 Ocak) yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu.

Adalet Bakanı Tunç, infaz düzenlemesine ilişkin olarak son yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklaması üzerinden yapılan 'görüş ayrılığı' yorumlarını yalanladı. Tunç, daha önce yaptığı açıklamasından dolayı 'MHP ile görüş ayrılığı yaşanıyor' şeklinde bir algı oluştuğunu, ancak görüş ayrılığının olmadığını vurguladı.

"GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK"

Tunç, 12. Yargı Paketi ve görüş ayrılığı tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"12. Yargı Paketi'nde infaz ile ilgili bir düzenleme yok’ şeklindeki açıklamamız dolayısıyla sanki MHP ile farklı düşünüyormuşuz gibi bir algı oluştu. Bu konuda MHP ile bir görüş ayrılığı yok. ‘İnfazda eşitlik olsun, adalet olsun’ diyen görüşler var. ‘İnfazda adalet’ denilen husus ile ilgili TBMM bir çalışma yapar mı, yapmaz mı takdir tamamen Meclis'in. 12. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulması TBMM’nin takvimine bağlı, şubat gibi gündeme gelir. Pakette hukuk yargılamaları ile ilgili düzenlemeler var. 2026 yılının temel hedefi, hukuk ve idari yargılamaların hızlandırılması."