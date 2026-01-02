12 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan müdürden iyi haber

12 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan müdürden iyi haber
Yayınlanma:
Mersin'in Anamur ilçesinde 22 Aralık tarihinde bir öğrencisi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara, gördüğü 11 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Olay, Anamur ilçe merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ender Kara (39), iddiaya göre okula elektrikli bisiklet ile gelen 12 yaşındaki öğrencisi M.K.'yi kurallara uyması konusunda uyardı. Bu uyarının ardından 22 Aralık sabahı okula yanında tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılamakta olan müdür Kara'ya ateş açtı. Saldırının ardından ağır yaralanan Kara, ilk müdahalenin yapıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nden Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Okul müdürünü vuran çocuğun paylaşımı ortaya çıktıOkul müdürünü vuran çocuğun paylaşımı ortaya çıktı

TABURCU EDİLDİ

Hastaneye getirildiğinde hayati tehlikesi bulunan Ender Kara'nın karaciğerinin parçalandığı tespit edildi. Acil ameliyata alınan ve iki gün boyunca yoğun bakımda kalan Kara, başarılı geçen operasyonun ardından normal servise alındı. MEÜ Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli, hastanın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, karaciğer ve diyafram kasındaki ağır yaralanmalara müdahale edildiğini, kanamanın durdurularak onarımların yapıldığını ve tedavinin 11. gününde taburcu işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

BABA VE OĞUL CEZAEVİNDE

Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 12 yaşındaki M.K. jandarma karakoluna götürülürken, savcılık talimatıyla babası Y.K. (55) de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

