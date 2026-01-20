10 yıldır bitmeyen Melen Barajı için yeni bütçe ayrıldı!

İstanbul'un su sorununu çözme vaadiyle temeli 2014 yılında atılan ancak bir türlü devreye alınamayan Melen Barajı, devletin yatırım programında yeniden yer aldı. Bugüne kadar milyarlarca liranın harcandığı proje için 2026 yılında da ek bütçe kullanılacak.

"SAAT VERİLEN" AÇILIŞIN ÜZERİNDEN 10 YIL GEÇTİ

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, "7 Aralık 2016 saat 14.59’da bitireceğiz" diyerek gün ve saat verdiği proje, aradan geçen 10 yıla rağmen tamamlanamadı. Gövde inşaatında meydana gelen derin çatlaklar nedeniyle "yol kazası" olarak nitelendirilen barajda su tutulamayınca, Melen’in suyu İstanbul’a doğrudan borularla aktarılmaya devam etti.

YATIRIM PROGRAMINDA DEV RAKAMLAR

Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı verilerine göre, "Büyük İstanbul İçmesuyu Üçüncü Merhale (Melen Barajı)" projesi için bugüne kadar harcanan toplam tutar 9 milyar 557 milyon 446 bin TL'ye ulaştı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 2026 yılı bütçesi kapsamında ise proje için bu yıl 587 milyon TL'lik daha harcama yapılması planlanıyor.

HEDEF TARİH SÜREKLİ ERTELENİYOR

CİMER üzerinden yapılan bilgi edinme başvurularına verilen yanıtlarda, barajdaki iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Daha önce 2025 yılı sonunda tamamlanması hedeflendiği açıklanan projede, çalışmaların bitmesinin ardından yeni bir inşaat ihalesinin daha düzenlenmesi bekleniyor.