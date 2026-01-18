10 tonluk uyuşturucu operasyonunda lojistik devi de gözaltında!

Haziran 2020’de ‘Bataklık’ adı verilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Çetin Gören, Atlantik Okyanusunda yakalanan 10 ton kokainin sahiplerinden biri olmakla suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin Gören ile birlikte Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Sema Almassri, Fares Diab ile Mehmet Bülent Aymen’in gözaltına alındığını açıkladı.

Atlantik Okyanusunda yapılan operasyonda 10 ton kokain ele geçirilmişti.

SABAY LOJİSTİK’İN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerden Mehmet Bülent Aymen, Sabay Lojistik ile Bay İç ve Dış Ticaret’in de sahibi. Aynı zamanda Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin başkan yardımcısı da olan Mehmet Bülent Aymen İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi. 40 yılı aşkın bir süredir faaliyet Sabay Lojistik, kara ve deniz taşımacılığının yanı sıra deniz taşımacılığı da yapıyor. Aymen’in gözaltına alınmasına ilişkin Sabay Lojistik’ten ve Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İş insanı Bülent Aymen de gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTEN’LE ARANIYORDU

Öte yandan gözaltına alınan isimlerden Çetin Gören, uluslararası ölçekte uyuştucu sevkiyatı yapan bir isim. Hollanda, İspanya ve Brezilya’da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Çetin Gören, uyuşturucudan elde ettiği milyonlarca dolarlık varlığı Türkiye’de çok sayıda lüks otomobil ve villa satın alarak aklamakla suçlanmıştı. Çetin Gören’in, hakkında kırmızı bülten kararı olmasına rağmen 2018’de Elazığ Valiliğinden silah taşıma ruhsatı alması çeşitli tartışmalara yol açmıştı.

Yakalanan 10 ton kokainin bir bölümünün Çetin Gören'e ait olduğu değerlendiriliyor.

3 ‘BARON’ DA BERAAT ETMİŞTİ

Haziran 2020’deki ‘Bataklık’ operasyonu sonrası tutuklanan Çetin Gören, 2022’de tahliye edildi. Çetin Gören dışında aynı dosyada yargılanan uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Halil Arslantaş da, 2024 yılı sonunda tamamlanan yargılama sonrası beraat etmişti. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların el konulan tüm mal varlıklarının da iadesine karar vermişti.