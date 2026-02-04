1 milyar liralık siber dolandırıcılık operasyonu

Bakan Ali Yerlikaya Jandarma ekipleri tarafından 15 ilde siber dolandırıcılık operasyonu yapıldığını açıkladı. Son 2 haftada yapılan operasyonlarda işlem hacmi 1.1 milyar lira olan 90 şüpheli gözaltına alındı.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 90 şüpheliden 58'i hakkında tutuklama kararı verildi. 25 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. 7 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya operasyonların; Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da yapıldığını duyurdu.

Yakalanan şahısların;

-Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, -Ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, -Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: