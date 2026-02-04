1 milyar liralık siber dolandırıcılık operasyonu

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde son haftada düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonları sonucunda işlem hacmi 1.1 milyar lira olan 90 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 58'inin tutuklandığını kaydetti.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

15 il merkezli “Siber Dolandırıcılık” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1,1 Milyar TL işlem hacmi bulunan 90 şüpheliyi yakaladık!

58’i TUTUKLANDI.

25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek
“Siber Dolandırıcılık” suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,

-Ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

