1 kişi öldü 7 kişi gözaltına alındı
Yayınlanma:
Gaziantep'te 1 kişinin silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 1 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Şahinbey ilçesindeki Bülbülzade Parkı'nda M.A. isimli bir şahıs motosikletli 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucunda hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLADI: 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayetin ardından valilikten yapılan açıklamada, merkez Şahinbey ilçesi Bülbülzade Parkı'nda M.A'nın motosikletli 4 şüpheli tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay esnasında M.A'nın 2 arkadaşının da saldırganlara silahla karşılık verdiği aktarılan açıklamada, "Olayla ilgili 2'si M.A'nın arkadaşı, 1'i saldırganlara yardım eden olmak üzere 7 şüpheli olayda kullanılan silahlarla yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

