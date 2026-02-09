1 kilo altınla kaçtılar: Batman’daki kuyumcu soygununda 8 gözaltı

Yayınlanma:
Batman'da kuyumcu dükkanı çalışanını darbedip, 1 kiloya yakın altını alıp kaçan kar maskeli 2 şüphelinin yakalanmasından sonra, güvenlik kameralarına yansıyan olaya ilişkin 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam 8 şüpheliyle ilgili işlemler sürdüğü belirtildi.

Batman’da bir kuyumcuya düzenlenen silahlı soygunla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 8’e yükseldi. Olayla bağlantılı olarak sonradan tespit edilen 6 kişi daha yakalanırken, tüm şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Soygun, 6 Şubat sabahı Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Plakasız motosikletle iş yerine gelen kar maskeli iki kişi, dükkâna girerek çalışanı darbetti.

batmandaki-kuyumcu-dukkani-soygununda-6-1159003-344129.jpg

batmandaki-kuyumcu-dukkani-soygununda-6-1159005-344129.jpg

Şüpheliler, vitrinde bulunan altınların bir kısmını alarak yaklaşık 1 kilo altınla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaklaşık 90 saniyelik görüntülerde, şüphelilerin silahlarla içeri girip çalışana tabancanın kabzasıyla vurdukları ve altınları çantaya doldurarak kaçtıkları görüldü.

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. 25 iş yeri kamerası ile 15 KGYS kamerası olmak üzere toplam 40 kamera kaydı detaylı şekilde incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, silahlı soygunu gerçekleştiren kişilerin U.T. ve M.A. olduğu tespit edildi.batmandaki-kuyumcu-dukkani-soygununda-6-1159008-344129.jpg

6 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, ilk etapta U.T. ile ona yardım ettiği belirlenen Ö.K.’yi yakaladı. Ardından diğer şüpheli M.A. ile birlikte olaya karıştıkları saptanan S.A., S.A., F.Ş., O.T. ve A.K. gözaltına alındı. Operasyonlarda 41 bilezik, 4 kolye ve 1 altın zincir parçası ele geçirilirken, soygunda kullanılan 2 tabanca ve 39 mermiye de el konuldu. Gözaltındaki 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Halil Kürklü tahliye edildi
Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Halil Kürklü tahliye edildi
Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis talebi!
Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis talebi!
İstanbul'da fırtına alarmı! Valilik uyardı
İstanbul'da fırtına alarmı! Valilik uyardı