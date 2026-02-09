1 kilo altınla kaçtılar: Batman’daki kuyumcu soygununda 8 gözaltı

Batman’da bir kuyumcuya düzenlenen silahlı soygunla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 8’e yükseldi. Olayla bağlantılı olarak sonradan tespit edilen 6 kişi daha yakalanırken, tüm şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Soygun, 6 Şubat sabahı Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Plakasız motosikletle iş yerine gelen kar maskeli iki kişi, dükkâna girerek çalışanı darbetti.

Şüpheliler, vitrinde bulunan altınların bir kısmını alarak yaklaşık 1 kilo altınla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaklaşık 90 saniyelik görüntülerde, şüphelilerin silahlarla içeri girip çalışana tabancanın kabzasıyla vurdukları ve altınları çantaya doldurarak kaçtıkları görüldü.

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. 25 iş yeri kamerası ile 15 KGYS kamerası olmak üzere toplam 40 kamera kaydı detaylı şekilde incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, silahlı soygunu gerçekleştiren kişilerin U.T. ve M.A. olduğu tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, ilk etapta U.T. ile ona yardım ettiği belirlenen Ö.K.’yi yakaladı. Ardından diğer şüpheli M.A. ile birlikte olaya karıştıkları saptanan S.A., S.A., F.Ş., O.T. ve A.K. gözaltına alındı. Operasyonlarda 41 bilezik, 4 kolye ve 1 altın zincir parçası ele geçirilirken, soygunda kullanılan 2 tabanca ve 39 mermiye de el konuldu. Gözaltındaki 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)