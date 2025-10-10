1 hafta önce hayatını kaybetmiş: Cansız bedeni asansörle çıkarıldı

Adana'da bir apartmanın 12'nci katından gelen kötü koku üzerine girilen evde Ali Tacir'in cansız bedeni bulundu.

73 yaşındaki adamın cansız bedeni, eşya taşıma asansörüyle evden çıkarılarak morga götürüldü.

EKİPLER KÖTÜ KOKU İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 14 katlı apartmanın 12'nci katındaki dairede yaşayan Ali Tacir'den haber alamayan komşuları kendisini kontrol etmek amacıyla eve geldi.

Kapıya geldiklerinde kötü kokuyu fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. AFAD'ın yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekibi, Tacir'in çürümeye başlayan cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tacir'in cenazesi, asansörlü taşıma aracıyla 12'nci kattan indirildi.

1 HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Tacir'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tacir'in kesim ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.