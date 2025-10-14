Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan "fosil unu" cinsi eşya yüklü bir konteynerin takibe alınmasıyla başladı.

Türk gümrük birimleri tarafından riskli olarak değerlendirilen konteyner üzerinde yapılan kontroller neticesinde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş vaziyette kokain olduğu tespit edildi. Olayın ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla "kontrollü teslimat" uygulaması kararı alındı. Bu karar doğrultusunda, kokain yüklü konteyner, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve İspanya Ulusal Polis Teşkilatı birimlerinin ortak takibi altında asıl varış noktası olan Barcelona Limanı'na ulaştırıldı. Konteynerin teslimatıyla ilgili olarak İspanya Polis Teşkilatınca Madrid'de gerçekleştirilen operasyona Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevlileri de katıldı. Operasyon sonucunda, organize suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

HAMZABEYLİ GÜMRÜK KAPISI'NDA TIR'DA 105 KİLOGRAM ESRAR

Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda bir TIR'ı takibe aldı. Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na giriş yapan TIR, ekipler tarafından şüpheli olarak değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, eğitimli narkotik köpeği "Atlas" ile detaylı bir arama yapıldı. Arama sonucunda, aracın yasal yükü içerisine gizlenmiş, piyasa değeri 65 milyon TL olan 105 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.