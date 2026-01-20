Zorunlu sigortalı sayısı açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı Ekim ayına dair resmi istatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin gençlere yönelik başlattığı aktif iş gücü programı GÜÇ uygulaması öncesinde, kayıtlı zorunlu sigortalı sayısı 23 milyon 912 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Kayıtlı istihdam rakamları 24 milyon sınırına yaklaşsa da, aylık bazdaki gerileme dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2025 yılının Ekim ayında, zorunlu sigortalı sayısı bir önceki aya oranla 83 bin kişi azaldı.

Asıl çarpıcı veri ise sanayi ve hizmet sektöründe ter döken, emekli olduğu halde çalışmaya devam edenler dışındaki kitleden geldi. 4/a statüsündeki zorunlu sigortalı sayısı, Ekim ayında 129 bin 873 kişilik bir kayıpla 17 milyon 135 bin seviyesine geriledi.

YIL SONU EMEKLİLİK DALGASI ERKEN Mİ BAŞLADI?

Ücretli çalışan sayısında 2025 yılı boyunca izlenen yukarı yönlü ivme, Ekim ayı itibarıyla yönünü aşağı çevirdi. Yıl başında 16,4 milyon seviyesinde olan 4/a’lı çalışan sayısı Eylül ayında 17 milyonu aşarak rekor kırmıştı.

Ancak Ekim ayı verileri, bu artışın kalıcı olamadığını gösterdi. Genellikle yılın son aylarında yoğunlaşan emeklilik başvurularının yarattığı azalma eğiliminin, 2025 yılında henüz Ekim ayından itibaren rakamlara yansıması piyasadaki kırılganlığı ortaya koydu.

KURUMLAR ARASI VERİ ÇELİŞKİSİ VE HIZ FARKI

SGK’nın kendi bünyesindeki kayıtlarla oluşturduğu bu istatistiklerin, TÜİK verilerine göre daha geriden gelmesi ise dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. TÜİK, SGK’dan temin ettiği 4/a kapsamındaki ücretli çalışan verilerini yaklaşık bir ay daha önce kamuoyuna duyuruyor. 2025’in Kasım ayına dair veriler TÜİK ekranlarında yerini almışken, SGK’nın kendi sisteminde henüz Ekim ayı verilerinin sonuçlandırılması kurumlar arasındaki eşgüdüm ve hız farkını bir kez daha gözler önüne serdi.