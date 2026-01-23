Zam yapıldı: 93 bin emeklinin maaşını alıyor!

Zam yapıldı: 93 bin emeklinin maaşını alıyor!
Yayınlanma:
ABD'li bankacılık devi JP Morgan'ın CEO’su Jamie Dimon’ın maaşına yüzde 10 zam yapıldı. Zam sonrası ortaya çıkan rakam dudak uçuklattı.

Dünyanın en büyük bankası olan JPMorgan Chase, CEO’su Jamie Dimon’ın 2025 yılı maaş paketini açıkladı.

Bankanın güçlü kar rakamlarını gerekçe gösteren yönetim kurulu, Dimon’ın ücretine yüzde 10 oranında artışa gitti.

REKOR MAAŞIN AYRINTILARI

Dimon’ın 43 milyon dolara ulaşan dudak uçuklatıcı maaş paketinin detayları şu şekilde:

Temel Ücret: 1,5 milyon dolar.

Teşvik ve Bonuslar: 41,5 milyon dolar (Performans odaklı nakit ve hisse senedi).

Artış Oranı: Geçen yıla göre %10,3 oranında zam yapıldı.

Gerekçe: Yönetim kurulu, JPMorgan’ın "sağlam bilançosu" ve "piyasa lideri" konumunu bu maaş artışının ana sebebi olarak gösterdi.

YILLARA GÖRE MAAŞ ARTIŞI (2021-2025)

YılMaaş Paketi (Milyon Dolar)Değişim
202134,5-
202234,5Sabit
202336%4,3 Artış
202439%8,3 Artış
202543%10,3 Artış

Öte yandan 2005 yılından bu yana JP Morgan'ın SEO'su olan Dimon, görevi bırakıp bırakmayacağı sorusuna, "severek ve heyecanla" yaptığını söyleyerek yanıt vermişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Ekonomi
Bir emekli hikayesi: Avrupa bizi kıskanıyor
Bir emekli hikayesi: Avrupa bizi kıskanıyor
Evdeki gümüşler servet değerine ulaştı! Bir tepsi 120 bin lirayı buldu
Evdeki gümüşler servet değerine ulaştı! Bir tepsi 120 bin lirayı buldu