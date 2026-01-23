Zam yapıldı: 93 bin emeklinin maaşını alıyor!

Dünyanın en büyük bankası olan JPMorgan Chase, CEO’su Jamie Dimon’ın 2025 yılı maaş paketini açıkladı.

Bankanın güçlü kar rakamlarını gerekçe gösteren yönetim kurulu, Dimon’ın ücretine yüzde 10 oranında artışa gitti.

REKOR MAAŞIN AYRINTILARI

Dimon’ın 43 milyon dolara ulaşan dudak uçuklatıcı maaş paketinin detayları şu şekilde:

Temel Ücret: 1,5 milyon dolar.

Teşvik ve Bonuslar: 41,5 milyon dolar (Performans odaklı nakit ve hisse senedi).

Artış Oranı: Geçen yıla göre %10,3 oranında zam yapıldı.

Gerekçe: Yönetim kurulu, JPMorgan’ın "sağlam bilançosu" ve "piyasa lideri" konumunu bu maaş artışının ana sebebi olarak gösterdi.

YILLARA GÖRE MAAŞ ARTIŞI (2021-2025)

Yıl Maaş Paketi (Milyon Dolar) Değişim 2021 34,5 - 2022 34,5 Sabit 2023 36 %4,3 Artış 2024 39 %8,3 Artış 2025 43 %10,3 Artış

Öte yandan 2005 yılından bu yana JP Morgan'ın SEO'su olan Dimon, görevi bırakıp bırakmayacağı sorusuna, "severek ve heyecanla" yaptığını söyleyerek yanıt vermişti.