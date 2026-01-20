Zam geliyor depoları doldurun!

Akaryakıt fiyatları; başta kur dalgalanmaları olmak üzere bir dizi küresel gelişmenin etkisiyle hareketliliğini koruyor. Son günlerde art arda gelen zam haberlerinin ardından, akaryakıt tabelalarının yarın (21 Ocak 2026) itibarıyla bir kez daha değişmesi bekleniyor.

Jeopolitik gerilimler, döviz kurlarındaki değişimler ve petrol piyasasındaki hızlı dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin Venezuela hamlesi, İran'a müdahale tehdidi ve küresel arz fazlası beklentileriyle 64 dolar seviyelerine kadar geriledi. Normal şartlarda bu tablonun pompada büyük bir indirim getirmesi gerekirken, Türkiye'de senaryo tam tersi işliyor.

HEM BENZİNE HEM MOTORİNE ZAM!

Geçtiğimiz günlerde motorin ve benzine gelen zammın ardından yenisi kapıda göründü. Motorine çarşamba (yarın) gününden geçerli 1 TL 15 kuruş zam bekleniyor.

ZAMLAR ARDI ARDINA GELMİŞTİ

Benzinin litresine 16 Ocak gece yarısı 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu zammı hemen yeni bir artış takip etti ve 17 Ocak'ta motorine 1 TL 61 kuruş zam geldi.

Araç sahipleri, motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Benzine yapılan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından, bu kez indirim geldi.

BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM YOK

İran’daki protestolar ve ABD’den gelen açıklamalar petrol piyasasında hareketlilik yaratırken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 17 Ocak gece yarısından itibaren benzine indirim uygulandı. Motorin fiyatları ise indirimden etkilenmedi.

Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı 95 kuruş düşerken, motorin ve LPG’de fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmamıştı.

Ancak bu zam haberi ile motorinde de tabela değişecek.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Ocak 2026 itibarıyla üç büyük şehirdeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 55.94 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.19 TL

Motorin litre fiyatı: 56.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

