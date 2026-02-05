Yurttaş krizdeyken bankalar rekora koştu

Ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu 2025 yılında, bankacılık sektörü toplam gelirlerinde tarihi bir artış kaydetti. Vatandaşların kredi ve kredi kartı kullanımındaki artış, finans kuruluşlarının gelir kalemlerini yukarı taşıdı.

FAİZ GELİRİ YÜZDE 75 ARTTI

Bankaların net faiz gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 74,9 oranında artarak 1 trilyon 725 milyar liraya ulaştı. Müşterilerin para transferi, kredi ve kart harcamalarından elde edilen net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 49,8 artışla 968 milyar lirayı geçti.

ÖZEL BANKALARDA ARTIŞ YÜZDE 90’I GEÇTİ

Yerli özel mevduat bankalarında net faiz geliri yüzde 90,4 artışla 421 milyar liraya çıktı. Aynı bankaların net komisyon gelirleri yüzde 55,2 artarak 391 milyar liraya, net kârları ise yüzde 44,2 artışla 203 milyar liraya yükseldi.

KAMU BANKALARINDA ORAN DAHA DA YÜKSEK

Kamu mevduat bankaları daha yüksek büyüme oranları yakaladı. Bu bankaların net faiz geliri yüzde 92,2 artışla 550 milyar liraya, net komisyon gelirleri ise yüzde 41,2 artışla 243 milyar liraya ulaştı. Kamu bankalarının yıllık net kârı yüzde 65,7 artarak 259 milyar liraya fırladı.

YABANCI BANKALAR DA BÜYÜDÜ

Yabancı mevduat bankalarında da büyüme trendi devam etti. Bu bankaların net faiz geliri yüzde 65,6 artarak 457 milyar liraya, net komisyon gelirleri yüzde 49,1 artışla 266 milyar liraya yükseldi. Yabancı bankaların net kârı ise yüzde 25,9 artış kaydederek 264 milyar liraya çıktı.