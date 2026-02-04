ABD'li banka Türkiye'deki milyonlara kötü haberi verdi

Citi ekonomistleri, Ocak 2026 enflasyon rakamlarının ardından yayımladıkları raporda, Türkiye'nin dezenflasyon sürecine dair temkinli ve uyarıcı bir ton kullandı. Banka, Merkez Bankası’nın %16’lık yıl sonu ara hedefinin ulaşılması güç bir seviye olduğunu belirterek, enflasyonun ancak %24 seviyesine gerileyebileceğini öngördü.

Citigroup (Citi) ekonomistleri, İlker Domaç ve Gültekin Işıklar imzalı raporda, Ocak ayındaki fiyat hareketlerinin beklentilerin üzerinde bir katılık sergilediği vurgulandı. Banka, piyasa katılımcılarının bu yıl dezenflasyon sürecinin inandırıcılığını çok daha sıkı bir denetimden geçireceğini ifade etti.

CITI'NİN 2026 YIL SONU TAHMİNLERİ

Analizde, Merkez Bankası ile piyasa beklentileri arasındaki makasın açıldığına dikkat çekildi:

TCMB Ara Hedefi: %16.

Citi Tahmini: %24.

Risk Dengesi: Yukarı yönlü (Tahminlerin daha da üzerine çıkma ihtimali var).

DEZENFLASYON ÖNÜNDEKİ 4 TEMEL RİSK

Banka, sadece döviz kurundaki istikrarın enflasyonu tek haneli patikaya sokmaya yetmeyeceğini belirterek şu risk faktörlerini sıraladı:

Hizmet Enflasyonundaki Katılık

Aylık bazda %7,39 seviyesine ulaşan hizmet fiyatlarındaki artışın hızı.

Gıda Fiyatları Baskısı

İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi.

Giyim Enflasyonu

Geçici düşüşlerin ardından beklenen fiyat düzeltmeleri.

Baz Etkisi

Geçmiş dönemdeki yüksek rakamların endeksten çıkmasıyla oluşan olumlu etkinin zayıflaması.

OCAK AYI VERİLERİ 'DÖNÜM NOKTASI'

Citi analistleri, Ocak ayı verilerinin dezenflasyonun zorluğunu teyit ettiğini belirtti:

Aylık Sıçrama: Aralık'ta %0,9 olan aylık enflasyon, Ocak'ta %4,8'e (TÜİK verisiyle %4,84) yükseldi.

Yıllık Seyir: Yıllık enflasyon sınırlı bir gerileme ile %30,7 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

