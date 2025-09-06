Yüksek teknoloji ihracatı yüzde 42 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında önemli bir artış yaşandığını duyurdu. Bolat, bu alandaki gelişmelerin hem dış ticaret hem de ekonomik büyüme açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Bakan Bolat, 2025’in ilk 8 ayında imalat sanayi ihracatında yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 42,5’e ulaştığını belirtti. Şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatımızın imalat sanayi ihracatımız içindeki payı Ocak-Ağustos 2025 döneminde yüzde 42,5'e yükselmiştir. Yüksek teknoloji ihracatımız Ocak-Ağustos 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4, orta-yüksek teknoloji ihracatımız yüzde 10,2 artış kaydetmiştir. Böylelikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Ocak-Ağustos 2024 döneminde yüzde 40,1 iken 2025'te yüzde 42,5 seviyesine yükselmiştir.”

Bolat, imalat sanayisinin 2025’in ikinci çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğünü ve bu büyümenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) 1,1 puanlık katkı sağladığını açıkladı. Bu büyümenin temelinde ise yüksek teknolojili üretimdeki ivmenin olduğunu söyledi.

“Nitekim nisan-haziran döneminde yüksek teknoloji üretimi çeyreklik bazda yüzde 9,6, yıllık bazda ise yüzde 38,5 oranında artış göstermiştir. Bu performans ile yüksek teknoloji ihracatı yıllık bazda temmuzda yüzde 71,7, ağustosta yüzde 42,3 artış kaydetmiştir.”

Bolat, bu artışın Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırdığını ve büyümeye kalıcı katkı sağladığını da vurguladı: