Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarını sessiz sedasız güncelledi.

15 Ocak 2026 sabahına zamlı tarifeyle uyanan vatandaşlar, özellikle en çok kullanılan hatlarda 1.000 TL sınırına dayanan fiyatlarla karşılaştı.

ANKARA-İSTANBUL ARTIK 930 TL!

Yapılan %19,23 oranındaki artışla birlikte hatlara göre yeni fiyat tarifesi netleşti. Gazeteci Olcay Aydilek’in duyurduğu ve bilet sistemine yansıyan verilere göre, en büyük artış Ankara-İstanbul hattında oldu.

YHT Bilet Fiyatlarındaki Değişim (Ekonomi Sınıfı):

Güzergah Eski Fiyat Yeni Fiyat Artış Oranı Ankara - İstanbul 780 TL 930 TL %19,23 Ankara - Konya 330 TL 395 TL %19,70 Ankara - Eskişehir 350 TL 415 TL %18,57

Öte yandan zam okulların kapanmasına ve yarıyıl tatiline sayılı günler kala yapıldı. Tatilde memleketine gitmeyi veya çocuklarını gezdirmeyi planlayan dar gelirli aileler için YHT, otobüs fiyatlarına göre "uygun bir alternatif" olmaktan hızla uzaklaşıyor.

2026 Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları

4 kişilik bir ailenin Ankara-İstanbul gidiş-dönüş bilet maliyeti, sadece ulaşım için 7.440 TL’ye fırlamış durumda.