Yozgat'ta sabahın köründe ucuz et kuyruğu!

Yozgat il merkezindeki ESK mağazası, piyasa ile arasındaki dev fiyat farkı nedeniyle dar gelirlinin tek adresi haline gelmiş durumda.

KASAPTA 800 TL, ESK'DA 400 TL

Sabah namazı sonrası yüzlerce Yozgatlıyı sokağa döken en büyük etken, piyasadaki fahiş fiyatlar:

Yozgat’taki kasaplarda kilogramı 800 TL’den satılan kıyma, ESK mağazasında 400 TL’den alıcı buluyor. Uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı alabilmek için vatandaşlar sabah saat 05.00-06.00 sularında sıraya girmeye başlıyor.

STOK SINIRLI

Mağazada günlük ortalama 1,5 ton et satışa sunuluyor. Kapılar saat 09.00’da açılıyor ancak yoğun talep nedeniyle stoklar öğle saatlerine gelmeden tamamen tükeniyor.

"BİR ŞUBE DAHA AÇILSIN"

Kuyrukta bekleyenler arasında yer alan emekli Süleyman Sargın, ANKA'ya yaptığı açıklamada yaşanan yoğunluğu ve çözüm önerisini şu sözlerle dile getirdi:

"Vallahi çok kalabalık oluyor. İnsanlar saatlerce soğukta bekliyor. Eğer bir şube daha açılırsa bu yoğunluk azalır, insanlar da bu kadar perişan olmaz."

Haber takibi sırasında dikkat çeken bir diğer unsur ise; kuyrukta bekleyen birçok vatandaşın ekonomik durumlarından dolayı mahcubiyet yaşayarak kameralara konuşmaktan kaçınması ve yüzlerini gizlemeye çalışması oldu.