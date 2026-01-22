Yılın ilk faiz kararı açıklanacak: Merkez Bankası ne yapacak? Piyasalar bu saate odaklandı!

Piyasaların gözü kulağı bugün saat 14.00'te Ankara’dan gelecek haberde. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, 2026 yılının ilk faiz kararını açıklayacak.

Faiz kararı enflasyon hedefine uyar mı? İlk rapor geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yılın son ayında politika faizini 150 baz puan indirerek %38 seviyesine çeken bankanın, bugün de benzer bir adım atıp atmayacağı finans çevrelerinde ve halk nezdinde en çok konuşulan başlık durumunda.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans’ın 46 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre piyasadaki genel konsensüs şu şekilde şekilleniyor:

Medyan Beklenti: 150 baz puan indirim.

Yeni Tahmin Edilen Oran: %36,50.

Beklenti Aralığı: Ekonomistlerin tahminleri %36 ile %37 arasında değişiyor.

Yıl Sonu Tahmini: 2026 yıl sonunda politika faizinin %28 seviyesine kadar gerileyeceği öngörülüyor.Ü

MERKEZ'İN TAKVİMİ

Toplantı Tarihi Karar Saati 22 Ocak 2026 (Bugün) 14.00 12 Mart 2026 14.00 22 Nisan 2026 14.00 11 Haziran 2026 14.00 23 Temmuz 2026 14.00 10 Eylül 2026 14.00 22 Ekim 2026 14.00 10 Aralık 2026 14.00

Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı kararın iç piyasaları etkilemesi bekleniyor.

MERKEZ FAİZ DÜŞÜRÜRKEN BANKALAR NEDEN YÜKSEK FAİZİ SÜRDÜRÜYOR?

Öte yandan Merkez Bankası yılın son PPK toplantısında da faiz indirimine gitmesine rağmen bankaların faizleri halen yüksek seyrediyor. TCMB 11 Aralık 2025'te 150 baz puan indirerek politika faizini yüzde 38'e çekmişti.

Buna rağmen mevduat kredileri, kredi kartı faizleri halen yüksek seyrediyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz haftalarda bu durumun nedeni olarak, bankaların faize değil enflasyona baktığını söylemişti.