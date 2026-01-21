Faiz kararı enflasyon hedefine uyar mı? İlk rapor geldi

TEPAV, 2026 Ocak raporunda Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon hedefine ancak politika faizini sabit tutarak ulaşabileceğini belirtti. Buna karşın TEPAV, yarın TCMB'nin 150 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Para Politikası Çalışma Grubu, 2026 yılının ilk para politikası değerlendirme notunu paylaştı. Raporda, Türkiye ekonomisinin enflasyon karnesi, piyasa beklentileri ve finansal riskler üzerinden çarpıcı uyarılar yer aldı.

ARJANTİN’DEN SONRA DÜNYA İKİNCİSİYİZ

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

Aralık 2025 döneminde kaydedilen yüzde 0,89’luk aylık enflasyonun, G20 ülkeleri içinde Arjantin’in hemen ardından en yüksek ikinci oran olduğu ifade edildi. Bu veriyle birlikte Türkiye, 2025 senesini G20 topluluğu içerisinde hayat pahalılığının en şiddetli yaşandığı ikinci ülke olarak geride bıraktı.

HEDEFLER VE GERÇEKLER ARASINDAKİ UÇURUM

2025 yılının son aylarında aylık enflasyonda sınırlı bir yavaşlama görülse de, bu durumun yıllık bazda 2026 hedefleriyle uyumlu olmadığı vurgulandı.

Raporda, enflasyon konusundaki beklentilerin birbirinden kopuk olması şu verilerle özetlendi:

Merkez Bankası Hedefi: %16

Piyasa Beklentisi: %23,2

Reel Kesim (Üreticiler) Beklentisi: %34,8

Uzmanlar, bu keskin ayrışmanın fiyatlama davranışlarında bir direnç yarattığını ve enflasyonla mücadeleyi güçleştirdiğini bildirdi.

FAİZ İÇİN MASADA İKİ AYRI YOL VAR

2023/09/18/mevduat-faiz-kar-payi-oranlarini-krediler-16034370-amp.jpg

TEPAV, politika faizinin geleceğine dair ekonomi yönetiminin önüne iki seçenek sundu.

Eğer 2026 sonu için belirlenen yüzde 16’lık resmi hedef korunacaksa, politika faizinin mevcut seviyesinde sabit tutulması gerektiği önerildi. Ancak hedefin %20-25 bandına revize edilmesi durumunda, faizlerde 150 baz puanlık bir indirime gidilebileceği değerlendirildi.

SADECE FAİZ ARTIŞI YETMEZ

Raporun sonuç kısmında, enflasyonda kalıcı bir düşüşün sadece para politikasıyla mümkün olamayacağı hatırlatıldı. Ekonomik istikrar için şu adımların atılması gerektiği ifade edildi:

"Enflasyonun kalıcı olarak düşürülebilmesi için para politikasının maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerekmektedir. Hukukun üstünlüğünü güçlendiren, kurumların bağımsızlığını pekiştiren ve geniş kesimlerce sahiplenilecek kapsamlı bir kalkınma programının bir an önce hayata geçirilmesi önem taşımaktadır."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

