Yılbaşı gelmeden sigaraya zam geldi

Yayınlanma:
Yeni yılda ÖTV zammı beklenen sigarada zam haberi erken geldi. Captain Black grubunda yer alan sigaralara zam geldi.

Ekonomik krizin gölgesinde yeni yılı karşılamaya hazırlanan tüketiciler, henüz Ocak ayı gelmeden zam yağmuruyla karşılaştı.

Sigara içmenin cezası 24 bin lira!Sigara içmenin cezası 24 bin lira!

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Captain Black grubu sigaralara fiyat artışı yansıtıldığını ilan etti.

EN UCUZ SİGARA 90 LİRA

2023/05/16/sigara2.jpg

Yapılan yeni fiyatlandırmaya göre, ilgili sigara grubunda en düşük bedel 90 TL olarak belirlenirken, en yüksek fiyat ise 95 TL'ye ulaştı.

Ücretli çalışanlar ve dar gelirli kesim için temel ihtiyaç maddelerindeki artışın ardından, birçok başka ürün de zamlanıyor. Veriler, sigara fiyatlarının son bir yıl içerisinde enflasyon sepetindeki en hareketli kalemlerden biri olduğunu gösteriyor.

ZAMLI TARİFE 5 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

2023/08/01/sigara-7.webp

TBYD Başkanı Dündar, daha önce yaptığı açıklamalarda sinyalini verdiği bu artışın resmileştiğini kaydederek, fiyat geçişinin 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla raflara yansıyacağını ifade etti.

Özellikle yıl sonu vergi ayarlamaları ve maliyet artışları gerekçe gösterilerek yapılan bu hamle, milyonlarca kişi için yeni yılın "zamlı" başlayacağının tescili oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

