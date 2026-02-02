Yeni yılın ilk zam şampiyonu belli oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO), mega kentin Ocak 2026 fiyat raporunu açıkladı. Veriler, yeni yıla girer girmez iğneden ipliğe gelen zamların boyutunu gözler önüne serdi. .
İTO’nun perakende fiyat hareketleri raporuna göre, İstanbul’da takip edilen 336 ana ürünün tam 248’inin fiyatı Ocak ayında yükseldi. Sadece 38 üründe düşüş kaydedilirken, zam yağmuru ulaşımdan sağlığa, gıdadan resmi belgelere kadar her alanı vurdu.
ZAM ŞAMPİYONU OLDU
Ocak ayında İstanbulluyu en çok şaşırtan artış ulaşım kaleminde yaşandı:
UÇAK BİLETİ
Aylık yüzde 66,63 artışla listenin zirvesine yerleşti.
OTOPARK VE KÖPRÜ
Saatlik otopark ücreti %37,14; köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri ise %24,93 zamlandı.
MUTFAKTA SEBZE YANGINI
Gıda grubunda kış mevsiminin de etkisiyle yeşil sebzeler ulaşılmaz hale geldi. Zamlar yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Yeşil Soğan: %57,95
Patlıcan: %48,83
Salatalık: %48,40
Taze Fasulye: %47,02
SAĞLIKTA 'DİŞ' YAKAN ZAMLAR
Yeni yıl tarifeleri sağlık harcamalarını da katladı: Diş muayene ücreti %50 artış gösterdi.
Diş çekme %35,25; dolgu %34,20 ve ameliyat ücretleri %16,45 yükseldi.
GİYİMDE İNDİRİM RÜZGARI
Ocak ayında fiyatı gerileyen tek grup giyim oldu:
Kadın elbisesi %19,52 düşüşle fiyatı en çok azalan ürün oldu.
Kadın kaban %13,13; etek %11,11 ve mont %6,96 oranında ucuzladı.