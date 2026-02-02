Yeni yılın ilk zam şampiyonu belli oldu

Yeni yılın ilk zam şampiyonu belli oldu
Yayınlanma:
İstanbul enflasyon verilerine göre 2026 Ocak ayının tartışmasız zam şampiyonu yüzde 66’lık artışla uçak bileti oldu. Sağlık ücretleri ve mutfak masrafları ise dar gelirlinin belini büktü. İstanbul’da ucuza kalan tek şey ise mevsimsel indirimlerin etkisiyle kadın giyimi oldu. İşte detaylar...

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mega kentin Ocak 2026 fiyat raporunu açıkladı. Veriler, yeni yıla girer girmez iğneden ipliğe gelen zamların boyutunu gözler önüne serdi. .

İTO’nun perakende fiyat hareketleri raporuna göre, İstanbul’da takip edilen 336 ana ürünün tam 248’inin fiyatı Ocak ayında yükseldi. Sadece 38 üründe düşüş kaydedilirken, zam yağmuru ulaşımdan sağlığa, gıdadan resmi belgelere kadar her alanı vurdu.

ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Ocak ayında İstanbulluyu en çok şaşırtan artış ulaşım kaleminde yaşandı:

UÇAK BİLETİ

Aylık yüzde 66,63 artışla listenin zirvesine yerleşti.

OTOPARK VE KÖPRÜ

Saatlik otopark ücreti %37,14; köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri ise %24,93 zamlandı.

MUTFAKTA SEBZE YANGINI

Gıda grubunda kış mevsiminin de etkisiyle yeşil sebzeler ulaşılmaz hale geldi. Zamlar yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Yeşil Soğan: %57,95

Patlıcan: %48,83

Salatalık: %48,40

Taze Fasulye: %47,02

SAĞLIKTA 'DİŞ' YAKAN ZAMLAR

Yeni yıl tarifeleri sağlık harcamalarını da katladı: Diş muayene ücreti %50 artış gösterdi.

Diş çekme %35,25; dolgu %34,20 ve ameliyat ücretleri %16,45 yükseldi.

GİYİMDE İNDİRİM RÜZGARI

Ocak ayında fiyatı gerileyen tek grup giyim oldu:

Kadın elbisesi %19,52 düşüşle fiyatı en çok azalan ürün oldu.

Kadın kaban %13,13; etek %11,11 ve mont %6,96 oranında ucuzladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

