Yeni yılın ilk zam şampiyonu belli oldu

İstanbul enflasyon verilerine göre 2026 Ocak ayının tartışmasız zam şampiyonu yüzde 66’lık artışla uçak bileti oldu. Sağlık ücretleri ve mutfak masrafları ise dar gelirlinin belini büktü. İstanbul’da ucuza kalan tek şey ise mevsimsel indirimlerin etkisiyle kadın giyimi oldu. İşte detaylar...